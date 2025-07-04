الجمعة 2025-07-04 04:05 م
 

عجلون: اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في اشتفينا

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جانب من فعاليات الملتقى
 
الجمعة، 04-07-2025 03:18 م

الوكيل الإخباري- اختتمت، اليوم الجمعة، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد الذي نظمته مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في محافظة عجلون بمنطقة الروابي في اشتفينا.

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وقال مدير أوقاف المحافظة الدكتور صفوان القضاة إن الملتقى الذي استمر لمدة خمسة أيام تضمن محاضرات متخصصة تطرقت للعديد من المسائل الفقهية والدينية والإدارية والقانونية؛ بهدف تبادل الخبرات العملية والآراء العلمية بين المشاركين وزيادة المعرفة حول مختلف القضايا الشرعية والقانونية والإدارية.


واشتمل حفل الختام الذي حضره مساعد مدير الوعظ والإرشاد في الوزارة الدكتور سلطان القرالة، على تكريم الأئمة والوعاظ المشاركين في الملتقى تقديرا لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة في نشاطات الملتقى.

 
 
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