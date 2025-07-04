عجلون: اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في اشتفينا

الوكيل الإخباري- اختتمت، اليوم الجمعة، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد الذي نظمته مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في محافظة عجلون بمنطقة الروابي في اشتفينا.

اضافة اعلان



وقال مدير أوقاف المحافظة الدكتور صفوان القضاة إن الملتقى الذي استمر لمدة خمسة أيام تضمن محاضرات متخصصة تطرقت للعديد من المسائل الفقهية والدينية والإدارية والقانونية؛ بهدف تبادل الخبرات العملية والآراء العلمية بين المشاركين وزيادة المعرفة حول مختلف القضايا الشرعية والقانونية والإدارية.