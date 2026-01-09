عجلون: اختلالات الطرق وتصريف المياه تتجدد نتيجة الأمطار

07:33 م

الوكيل الإخباري- شهدت طرق محافظة عجلون، وخاصة طريق وادي الطواحين، مشاكل متكررة أثناء الأمطار تمثلت بزيادة الحفر، وتراكم الأتربة، وتساقط الصخور، وضعف السلامة المرورية، وغياب الإشارات، وارتفاع منسوب المياه، ما أعاق حركة السير.





وقال محافظ عجلون نايف الهدايات إن غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الجوية والتعامل الفوري مع البلاغات، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل الأضرار المحتملة.



ودعا الهدايات المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع السيول، ومتابعة النشرات الجوية، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر أرقام الطوارئ المعتمدة، مؤكدًا أن فرق الطوارئ والدفاع المدني تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي مستجدات.



وبينت رئيسة جمعية عجلون الخضراء للتنمية البيئية، المهندسة ابتهال الصمادي، أن ضعف البنى التحتية وغياب عبارات تصريف مياه الأمطار يزيدان من خطورة الطرق في المحافظة، خصوصًا في المناطق المنخفضة، مشددة على ضرورة التدخل العاجل للحد من تجمع المياه.



وأكد عضو مبادرة البيئة "تجمعنا"، عوض الحمادات، أن شكاوى المواطنين حول واقع طريق وادي الطواحين تتكرر بشكل ملحوظ، الأمر الذي يستدعي تسريع الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات القائمة، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الميدانية وتحسين عناصر السلامة المرورية للحد من المخاطر التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.



وأشار جريس الربضي، صاحب محلات تجارية، إلى أن ارتفاع منسوب المياه داهم محاله، وألحق أضرارًا بالممتلكات، وسط تقصير من الجهات المعنية بعدم معالجة العوائق المتكررة.



وطالب الربضي الجهات المعنية بوضع حلول عاجلة قبل تكرار المشكلة مع كل هطول مطري، مؤكدًا أن تجاهل معالجة الطريق يعرض الممتلكات وحركة السير للخطر.



وقال المواطن عامر المومني إن ارتفاع منسوب المياه في مناطق أخرى بالمحافظة، مثل الأحياء السكنية والطرق الفرعية، يعيق حركة المركبات ويهدد الممتلكات، ويشكل خطرًا على سلامة العائلات أثناء الأمطار الغزيرة.



ودعا المومني الجهات المعنية إلى تعزيز البنى التحتية وصيانة المجاري المائية والعبارات، وإزالة أي عوائق لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار هذه المشاكل مع كل موسم مطري.

