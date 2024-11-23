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عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 23-11-2024 10:52 م

الوكيل الإخباري-    استكملت محافظة عجلون والدوائر الرسمية والبلديات، خطتها استعدادا لفصل الشتاء.

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وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أهمية التعاون بين مختلف الجهات الرسمية لضمان التعامل الفاعل مع الظروف الجوية المتوقعة.


وأوضح الهدايات، أنه جرى التنسيق مع البلديات ومديرية الأشغال العامة وكافة الجهات ذات العلاقة، للتأكد من جاهزية الآليات والمعدات لمواجهة المنخفضات الجوية خاصة أن محافظة عجلون تعد من أكثر المناطق تعرضًا لتساقط الأمطار والثلوج، ما يؤدي إلى إغلاق بعض الطرق.


وأشار إلى أنه تم وضع خطة شاملة تتضمن توفير محطات الوقود والمواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى تجهيز أماكن للإيواء بالتعاون مع الهلال الأحمر ومديرية التنمية الاجتماعية التي تعمل على توفير كافة المستلزمات الضرورية.

 
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