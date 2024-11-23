عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء

وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أهمية التعاون بين مختلف الجهات الرسمية لضمان التعامل الفاعل مع الظروف الجوية المتوقعة.
وأوضح الهدايات، أنه جرى التنسيق مع البلديات ومديرية الأشغال العامة وكافة الجهات ذات العلاقة، للتأكد من جاهزية الآليات والمعدات لمواجهة المنخفضات الجوية خاصة أن محافظة عجلون تعد من أكثر المناطق تعرضًا لتساقط الأمطار والثلوج، ما يؤدي إلى إغلاق بعض الطرق.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة شاملة تتضمن توفير محطات الوقود والمواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى تجهيز أماكن للإيواء بالتعاون مع الهلال الأحمر ومديرية التنمية الاجتماعية التي تعمل على توفير كافة المستلزمات الضرورية.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الأحد
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام