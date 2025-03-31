عجلون: الدواوين والمضافات العشائرية تعزز قيم التواصل الاجتماعي بالعيد

وما زالت الدواوين تعتبر فضاء مفتوحا وميدانا فاعلا وقد لعبت أدوارا وطنية رئيسية عبر التاريخ وأصبحت مؤسسة مجتمع مدني تنطلق منها مبادرات التكافل الاجتماعي والنشاط الخيري والتطوعي.
وأكد رئيس بلدية كفرنجه الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات، أن استقبال التهاني في الدواوين أصبح نموذجاً يُحتذى به في تعزيز العلاقات بين أبناء المجتمع، مؤكداً أن هذا التقليد يعكس صورة من صور المحبة والتآلف.
وأشار إلى أن المضافات هي جزء من موروث يعبر عن التكافل، كما لعبت دوراً إيجابياً وعبرت عن ما يمتلكه أبناء العشيرة من إرثٍ تتجسد فيه بنية اجتماعية قوية بل مجتمع عميق بدوره وجذوره وهويته وسماته.
وأكد الباحث في التراث محمود الشريدة، أن هذه العادة متوارثة منذ أجيال وتعكس روح التكافل الاجتماعي، حيث كانت المضافات العشائرية قديماً بمثابة مراكز لاستقبال الضيوف وتبادل الأخبار، ومع تطور المجتمع أصبحت اليوم ملتقيات ثقافية واجتماعية تعزز العلاقات بين أبناء العشائر.
وبين أحد المهتمين في مجال السياحة عربي فريحات، أن الدواوين العشائرية تلعب دوراً مهماً في تعزيز السياحة الداخلية، حيث تمثل مقصداً للزوار والمهتمين بالتراث والتقاليد الأردنية الأصيلة، لافتاً إلى أن هذه الدواوين تسهم في إبراز الهوية الثقافية لعجلون.
وقالت نائب رئيس منتدى الأسرة الثقافي منتهى عبيدات، إن الدواوين العشائرية لم تعد تقتصر على تبادل التهاني فقط، بل أصبحت مركزا للحوار والنقاش حول مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية ما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير المبادرات التي تعود بالنفع على أبناء المحافظة.
وأشار الوجيه محمد عبدالكريم فريحات إلى أن هذه اللقاءات تسهم في توطيد أواصر المحبة والتواصل بين الأجيال، حيث يلتقي الشباب وكبار السن في أجواء ودية تعزز قيم الاحترام والتعاون، كما تتيح الفرصة أمام أبناء المجتمع للمشاركة في مبادرات تطوعية تخدم المصلحة العامة.
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