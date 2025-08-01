عجلون: المدارس الحقلية رافد لتطوير مهارات المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي

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الوكيل الإخباري- تسهم المدارس الحقلية الزراعية في محافظة عجلون بتعزيز القدرات العلمية والعملية للمزارعين من خلال اعتمادها على التدريب الميداني المباشر بما يربط النظرية بالتطبيق ويعزز فرص نقل المعرفة بأسلوب عملي. اضافة اعلان





وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن المدارس الحقلية تعد نموذجًا عمليًا للإرشاد الزراعي، يسهم في تطوير مهارات المزارعين وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني ويعزز الأمن الغذائي المحلي.



وبين، أن مديرية الزراعة ومن خلال قسم الإرشاد تنفذ برامج تدريبية عملية بالشراكة مع مشاريع وطنية ودولية، منها مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل ومشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".



وأضاف، أن المدارس الحقلية تعتمد على التدريب العملي في بيئة المزارع الحقيقية مع التركيز على حماية النظم البيئية وتعزيز التشاركية المجتمعية، مشيرًا إلى تنفيذ برامج في تربية النحل والإدارة المتكاملة للثروة الحيوانية، وزراعة المحاصيل الذكية مناخيًا، مثل الزعفران والكركم والفول السوداني.



وأكد العدوان، أن التدريب يشمل أيضًا التصنيع الغذائي والزراعي، مثل صناعة صابون الكركم وزبدة الفول السوداني ما يساعد في خلق قيمة مضافة للمحاصيل وتحفيز المشاريع المنزلية الصغيرة.



وشدد على أن المديرية تواصل جهودها لتوسيع هذه المبادرات لتشمل أكبر عدد من المزارعين والمزارعات في المحافظة بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في عجلون.



وأكد المزارع عربي فريحات من بلدة راجب، أن مشاركته في إحدى المدارس الحقلية المتخصصة بزراعة الزيتون، ساعدته على تحسين أسلوب العناية بالأشجار فيما يتعلق بالتقليم الصحيح ومكافحة الآفات وتوقيت الري والتسميد ما انعكس بشكل ملحوظ على جودة المحصول وارتفاع كمية الإنتاج في موسمه الأخير.



وبين المزارع منتصر عنانزه، أن المدارس الحقلية تمثل نقلة نوعية في الإرشاد الزراعي، مشيرًا إلى أنه شارك في تدريب خاص بالزراعات الذكية مناخيًا، مثل الكركم والفول السوداني وهي محاصيل أثبتت نجاحًا في التربة والمناخ المحلي وتتميز بعائد اقتصادي جيد.



وأضاف، أن هذه التجربة دفعته إلى التفكير الجدي في التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعات البديلة ذات القيمة السوقية العالية، مطالبًا بتوسيع نطاق هذه المدارس لتصل إلى أكبر عدد من المزارعين في المحافظة.

