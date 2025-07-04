عجلون: المسارات السياحية رافعة للتنمية المستدامة

وقال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب وصفي حداد، إن عجلون تعد من المحافظات الغنية بالمقومات الطبيعية والتراثية، مشيرا إلى أن تعزيز الاستثمار في المسارات السياحية يعكس التوجه الحكومي نحو تنويع المنتج السياحي واستدامته.
وأضاف النائب حداد، أن اللجنة تدعم الجهود الرامية إلى تطوير السياحة في عجلون، وتشيد بالتكامل بين الجهات الرسمية والأهلية في تنفيذ المبادرات السياحية، خاصة تلك التي تركز على المجتمعات المحلية ودعم المشاريع الريفية.
بدروه، أكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أهمية دمج المسارات السياحية في الخطط التنموية، مشددا على ضرورة دعم الخدمات الأساسية والبنية التحتية في القرى التي تمر بها هذه المسارات بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن المجلس يولي اهتماما خاصا بالمشاريع التي تدعم السياحة المستدامة، لافتا إلى أن المسارات السياحية تمثل أداة فعالة في تسويق المحافظة وإبراز ميزاتها التنافسية.
من جهته، قال مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، إن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتطوير المسارات السياحية في المحافظة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن هذه المسارات تسهم في إطالة مدة إقامة الزوار وتوفير تجارب سياحية متكاملة تتضمن المشي في الطبيعة والاطلاع على المواقع التراثية والتفاعل مع الثقافة المحلية.
وأضاف، أن مسارات مثل الجب وراسون ومار إلياس وغيرها أصبحت وجهات مفضلة لمحبي المغامرة والطبيعة خصوصا في ظل تنامي الإقبال على أنماط السياحة البيئية والثقافية.
نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، قالت إن المسارات السياحية تمثل نافذة مهمة لربط الزائر بالمكان والناس، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى من خلال مبادراتها إلى تعزيز السياحة التفاعلية التي تجمع بين الاستكشاف والمشاركة المجتمعية.
يذكر، أن محافظة عجلون تحتضن أكثر من 13 مسارا سياحيا بيئيا وثقافيا من أبرزها مسار "الجب" الذي يمتد على طول 30 كم ويضم ثلاثة ممرات رئيسية تمر عبر مواقع طبيعية وأثرية في لوائي قصبة عجلون وكفرنجة وتشكل وجهة مفضلة لهواة المشي والتسلق والمغامرة.
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