عجلون الوطنية تعزز التحول الرقمي والريادة والابتكار

الوكيل الإخباري- تسعى جامعة عجلون الوطنية من خلال برامجها التوعوية والمجتمعية إلى رفع وعي الطلبة وأفراد المجتمع المحلي بالقضايا الفكرية والاجتماعية والتكنولوجية من خلال مبادرات وشراكات متنوعة تسهم في ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية وبناء بيئة جامعية آمنة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

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وقال رئيس الجامعة ومدير مركز الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في اتحاد الجامعات العربية الدكتور فراس الهناندة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي في الجامعة يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية لمواكبة التطورات التقنية العالمية وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية قادرة على إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل الحديثة.