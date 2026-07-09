الخميس 2026-07-09 01:48 م

عجلون الوطنية تعزز التحول الرقمي والريادة والابتكار

جامعة عجلون الوطنية
جامعة عجلون الوطنية
 
الخميس، 09-07-2026 12:20 م

الوكيل الإخباري-   تسعى جامعة عجلون الوطنية من خلال برامجها التوعوية والمجتمعية إلى رفع وعي الطلبة وأفراد المجتمع المحلي بالقضايا الفكرية والاجتماعية والتكنولوجية من خلال مبادرات وشراكات متنوعة تسهم في ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية وبناء بيئة جامعية آمنة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

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وقال رئيس الجامعة ومدير مركز الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في اتحاد الجامعات العربية الدكتور فراس الهناندة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي في الجامعة يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية لمواكبة التطورات التقنية العالمية وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية قادرة على إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل الحديثة.


وأشار الى أهمية الدور الذي يقوم به المركز في دعم التحول الرقمي الوطني انسجاما مع توجيهات القيادة الهاشمية في تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والمعرفة، مؤكدا أن الجامعة تسعى إلى أن يكون هذا المركز منبرا وطنيا للابتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة والمنطقة.

 
 


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