عجلون الوطنية تعزز التحول الرقمي والريادة والابتكار

وقال رئيس الجامعة ومدير مركز الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في اتحاد الجامعات العربية الدكتور فراس الهناندة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي في الجامعة يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية لمواكبة التطورات التقنية العالمية وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية قادرة على إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل الحديثة.
وأشار الى أهمية الدور الذي يقوم به المركز في دعم التحول الرقمي الوطني انسجاما مع توجيهات القيادة الهاشمية في تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والمعرفة، مؤكدا أن الجامعة تسعى إلى أن يكون هذا المركز منبرا وطنيا للابتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة والمنطقة.
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