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عجلون: بيت البسكوت نكهات تراثية بأيادٍ محلية

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زيت الزيتون والعسل يشكلان عنصرين أساسيين في التصنيع
 
الإثنين، 02-06-2025 11:08 ص

الوكيل الإخباري- يعد مشروع بيت البسكوت أحد النماذج الريادية في محافظة عجلون، والذي يجمع بين النكهات التراثية والمذاق العصري ويعكس روح الإنتاج المحلي المستدام بمنتجات صحية وطبيعية تصنع بأيد محلية من أبناء المجتمع المحلي.

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وقال المشرف الإداري في محمية غابات عجلون عدي القضاة، إن مشروع بيت البسكوت يعد أحد المبادرات الناجحة التي تنسجم مع أهداف الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية دون الإضرار بها.


وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع تساهم أيضا في تنشيط السياحة البيئية إذ تشكل المنتجات الطبيعية والتقليدية جزءا من تجربة الزائر لمحافظة عجلون، مؤكدا دعم المحمية المستمر لمبادرات المجتمع المحلي التي تراعي البعد البيئي والاقتصادي في آن واحد.


وقالت أنوار شويات من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، إن مشروع بيت البسكوت انطلق برؤية تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتشجيع الصناعات الغذائية التراثية بطرق صحية حديثة، مؤكدة أن جميع المنتجات خالية تماما من المواد الحافظة ما يجعلها خيارا مثاليا للباحثين عن جودة الغذاء وسلامته.


وأضافت أن المشروع يقدم 16 صنفا من البسكويت والكوكيز تمت مراعاة التنوع فيها لتلائم مختلف الأذواق وتجمع بين الطابع التراثي والمكونات العصرية، مشيرة إلى أن زيت الزيتون والعسل يشكلان عنصرين أساسيين في التصنيع وهما من أبرز ما تشتهر به عجلون، ما يمنح المنتجات طابعا محليا فريدا وهوية خاصة.


وبينت أن المنتجات اللافتة التي يقدمها المشروع، بسكويت الزنجبيل المحشو بالطحينية والعسل، وبسكويت المكسرات بالعسل المعروف باسم لوح السعرات الحرارية، حيث أن هذه الأصناف لاقت إقبالا من الزوار المحليين والسياح على حد سواء.


وأوضحت أن جميع عمليات التصنيع تتم بأيد نسائية محلية ما يعزز من مشاركة المرأة في الاقتصاد المجتمعي ويدعم سلسلة إنتاج مستدامة تعود بالنفع على الأسر المستفيدة، مشيرة إلى أن مدة صلاحية المنتجات تمتد إلى شهرين ما يجعلها خيارا مناسبا للسياح الراغبين باقتناء منتجات محلية ترافقهم بعد زيارتهم لعجلون.

 
gnews

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