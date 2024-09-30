عجلون تتأهب لزيارة سيد البلاد اليوم الثلاثاء

عجلون من مدخلها إلى أخرها ازدانت بصور جلالة الملك وولي العهد، فيما تم تخصيص مكان لاستقبال أهالي عجلون لجلالة الملك.
عجلون صاحبة المكانة الخاصة بيئيا وسياحيا، اعتاد أهلها على استقبال الهاشميين في مضاربهم، وعليه فإن عجلون صارت بمراسم استقبال جلالته لوحة تضم كل أطياف المحافظة.
وسيلتقي جلالته خلال الزيارة أهالي ووجهاء وشيوخ عشائر المحافظة.
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