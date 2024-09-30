عجلون تتأهب لزيارة سيد البلاد اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تتأهب محافظة عجلون لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني؛ ضمن جولات جلالته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.

اضافة اعلان



عجلون من مدخلها إلى أخرها ازدانت بصور جلالة الملك وولي العهد، فيما تم تخصيص مكان لاستقبال أهالي عجلون لجلالة الملك.



عجلون صاحبة المكانة الخاصة بيئيا وسياحيا، اعتاد أهلها على استقبال الهاشميين في مضاربهم، وعليه فإن عجلون صارت بمراسم استقبال جلالته لوحة تضم كل أطياف المحافظة.



وسيلتقي جلالته خلال الزيارة أهالي ووجهاء وشيوخ عشائر المحافظة.