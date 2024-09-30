عجلون تتأهب لزيارة سيد البلاد غدا الثلاثاء

عجلون من مدخلها إلى أخرها ازدانت بصور جلالة الملك وولي العهد، فيما تم تخصيص مكان لاستقبال أهالي عجلون لجلالة الملك.
عجلون صاحبة المكانة الخاصة بيئيا وسياحيا، اعتاد أهلها على استقبال الهاشميين في مضاربهم، وعليه فإن عجلون صارت بمراسم استقبال جلالته لوحة تضم كل أطياف المحافظة.
وسيلتقي جلالته خلال الزيارة أهالي ووجهاء وشيوخ عشائر المحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
تشكيلات أكاديمية في جامعة مؤتة - اسماء
-
حادث سير بين 6 مركبات في طبربور
-
إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 18 تشرين الثاني
-
آخر موعد لتقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة لأخرى
-
التعاونية الأردنية تبدأ ببيع بذار القمح والشعير للمزارعين
-
100 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ إطلاق النظام
-
المياه تستكمل صيانة المحطات المناخية والأمطار استعدادا للموسم المقبل
-
الضريبة: إصدار 15 مليون فاتورة على نظام الفوترة الوطني