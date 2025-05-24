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عجلون تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بحفل جماهيري ومسيرات وطنية

عجلون تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بحفل جماهيري ومسيرات وطنية
عجلون تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بحفل جماهيري ومسيرات وطنية
 
السبت، 24-05-2025 12:01 ص

الوكيل الإخباري-   انطلقت مساء اليوم في محافظة عجلون فعاليات الاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال الـ 79 في ساحة معسكر الحسين للشباب.

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وانطلقت مسيرات بالمركبات تحمل الأعلام الأردنية والأغاني الوطنية تعبيرًا عن الفرح بهذه المناسبة.
وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أن عيد الاستقلال يمثل مرحلة مهمة في تاريخ الأردن وله رمزيته في سيادة الدولة الأردنية وقيمها وإرثها الحضاري والإنساني.


وأشار إلى أن هذا الإنجاز الوطني جاء تتويجًا لنضال طويل خاضه الأردنيون بقيادة الأسرة الهاشمية، وبناء المملكة دولة حديثة تعتمد على قوة المؤسسات وتحترم القانون وتعزز مبادئ العدالة والمساواة، وقد أدت دورًا محوريًا عربيًا وإقليميًا ودوليًا في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 
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