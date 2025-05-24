عجلون تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بحفل جماهيري ومسيرات وطنية

الوكيل الإخباري- انطلقت مساء اليوم في محافظة عجلون فعاليات الاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال الـ 79 في ساحة معسكر الحسين للشباب.

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وانطلقت مسيرات بالمركبات تحمل الأعلام الأردنية والأغاني الوطنية تعبيرًا عن الفرح بهذه المناسبة.

وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أن عيد الاستقلال يمثل مرحلة مهمة في تاريخ الأردن وله رمزيته في سيادة الدولة الأردنية وقيمها وإرثها الحضاري والإنساني.