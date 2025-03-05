 
الأربعاء 2025-03-05 03:00 م
 

عجلون: تخصيص 1.5 مليون دينار لتوسعة طريق وادي الطواحين

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أرشيفية
 
الأربعاء، 05-03-2025 02:00 م

الوكيل الإخباري- خصص مجلس محافظة عجلون 1.5 مليون دينار هذا العام لتنفيذ المرحلة الأولى من توسعة طريق وادي الطواحين مع التزامه بتخصيص 2 مليون دينار إضافية في موازنة 2026 لاستكمال المشروع.

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وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، اليوم الأربعاء، إن توسعة الطريق تُعد خطوة أساسية ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية للمحافظة نظرًا لأهميته الحيوية في ربط مدينة عجلون ولواء كفرنجة وتسهيل حركة المواطنين والزوار ، إضافة إلى تقليل الحوادث الناجمة عن ضيقه وكثرة منعطفاته.

 
 
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أخبار محلية عجلون: تخصيص 1.5 مليون دينار لتوسعة طريق وادي الطواحين



 
 



 

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