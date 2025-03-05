عجلون: تخصيص 1.5 مليون دينار لتوسعة طريق وادي الطواحين

وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، اليوم الأربعاء، إن توسعة الطريق تُعد خطوة أساسية ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية للمحافظة نظرًا لأهميته الحيوية في ربط مدينة عجلون ولواء كفرنجة وتسهيل حركة المواطنين والزوار ، إضافة إلى تقليل الحوادث الناجمة عن ضيقه وكثرة منعطفاته.
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