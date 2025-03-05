عجلون: تخصيص 1.5 مليون دينار لتوسعة طريق وادي الطواحين

الوكيل الإخباري- خصص مجلس محافظة عجلون 1.5 مليون دينار هذا العام لتنفيذ المرحلة الأولى من توسعة طريق وادي الطواحين مع التزامه بتخصيص 2 مليون دينار إضافية في موازنة 2026 لاستكمال المشروع.

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