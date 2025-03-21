عجلون: تساقط الثلوج وغرف الطوارئ على جاهزية

وحذر محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة نايف الهدايات، المواطنين من السير على الطرقات وتوخي الحيطة وخصوصا في ظل استمرار الأجواء الماطرة.
وبين أن غرف الطوارئ الرئيسة وبالتنسيق مع الجهات والدوائر المعنية والبلديات على جاهزية للتعامل مع أية ملاحظات أو شكاوى قد ترد حفاظا على سلامة الجميع.
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