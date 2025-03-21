الجمعة 2025-03-21 02:39 م
 

عجلون: تساقط الثلوج وغرف الطوارئ على جاهزية

الثلوج
الثلوج
 
الجمعة، 21-03-2025 01:48 م

الوكيل الإخباري-   شهدت المناطق المرتفعة في محافظة عجلون منذ الصباح الباكر تساقطا للثلوج وتراكمها، بالإضافة إلى تشكل السيول نتيجة الأمطار الغزيرة.

اضافة اعلان


وحذر محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة نايف الهدايات، المواطنين من السير على الطرقات وتوخي الحيطة وخصوصا في ظل استمرار الأجواء الماطرة.


وبين أن غرف الطوارئ الرئيسة وبالتنسيق مع الجهات والدوائر المعنية والبلديات على جاهزية للتعامل مع أية ملاحظات أو شكاوى قد ترد حفاظا على سلامة الجميع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم مصر

عربي ودولي عاجل مصر تنفي مزاعم استعدادها لتهجير نصف مليون فلسطيني إلى سيناء

وزير التربية يوجه رسالة للطلبة بمناسبة يوم الكرامة

أخبار محلية وزير التربية يوجه رسالة للطلبة بمناسبة يوم الكرامة

الذهب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الثلوج

أخبار محلية عجلون: تساقط الثلوج وغرف الطوارئ على جاهزية

دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع غزة

فلسطين وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بالسيطرة على مساحات إضافية في غزة

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية المومني: معركة الكرامة إثبات عميق لتاريخ الجذور الأردنية

جيش الاحتلال

فلسطين الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي باشتباك مسلح في نابلس

مصلون يؤدون صلاة الجمعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين الاحتلال يعرقل وصول آلاف المصلين إلى الأقصى للجمعة الثالثة من رمضان



 
 





الأكثر مشاهدة