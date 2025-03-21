عجلون: تساقط الثلوج وغرف الطوارئ على جاهزية

الوكيل الإخباري- شهدت المناطق المرتفعة في محافظة عجلون منذ الصباح الباكر تساقطا للثلوج وتراكمها، بالإضافة إلى تشكل السيول نتيجة الأمطار الغزيرة.

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وحذر محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة نايف الهدايات، المواطنين من السير على الطرقات وتوخي الحيطة وخصوصا في ظل استمرار الأجواء الماطرة.