عجلون تستذكر معركة الكرامة الخالدة بفخر واعتزاز

الوكيل الإخباري- استذكرت فاعليات محافظة عجلون معركة الكرامة الخالدة، مشيدين بما حققه أبطال الجيش العربي في هذه الملحمة البطولية من نصر أعاد للأمة هيبتها.

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وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات أن يوم الكرامة يعد محطة فارقة في تاريخ الأردن والصراع العربي الإسرائيلي إذ أعاد للأمة كرامتها وهيبتها وبعث في النفوس العزة والكبرياء.