عجلون تستذكر معركة الكرامة الخالدة بفخر واعتزاز

وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات أن يوم الكرامة يعد محطة فارقة في تاريخ الأردن والصراع العربي الإسرائيلي إذ أعاد للأمة كرامتها وهيبتها وبعث في النفوس العزة والكبرياء.
وأشار إلى أن معركة الكرامة ليست مجرد ذكرى بل نهج يرسخ قيم البطولة والتضحية، لافتًا إلى تضحيات الشهداء الأردنيين الذين خاضوا المعركة بروح قتالية عالية.
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