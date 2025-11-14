عجلون تستعد لحزمة واسعة من المشاريع السياحية والاستثمارية

01:18 م

الوكيل الإخباري- تشهد محافظة عجلون حراكًا تنمويًا متسارعًا مع استعداد الجهات المعنية لتنفيذ حزمة واسعة من المشاريع السياحية والاستثمارية الكبرى بما يعزز مكانتها كوجهة بيئية وسياحية متكاملة.





وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن المجلس خصص 70 ألف دينار لقطاع السياحة و50 ألف دينار لقطاع الآثار ضمن موازنة العام المقبل دعمًا للمشاريع السياحية والثقافية التي تسهم في تعزيز الهوية السياحية للمحافظة وتوليد فرص العمل.



وأكد مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة، أن المنطقة ستشهد خلال المرحلة المقبلة تطورًا استثماريًا ملحوظًا من خلال طرح مشاريع نوعية تشمل فنادق جديدة وأكواخًا بيئية ومتنزه عجلون الوطني، إضافة إلى قصر متعدد الأغراض وقاعات للمؤتمرات بالتعاون مع مستثمرين محليين وعرب.



وبين المعايطة أن مشروع التلفريك بات ركيزة أساسية للحركة السياحية في المحافظة، مشيراً إلى تقدم ملحوظ في مشروع المتنزه الوطني الذي من المتوقع إنجاز 60–70% من مكوناته بحلول عام 2027.



وأكد رئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي ضرورة تحسين البنية التحتية قبل المضي في التوسع بالمشاريع الاستثمارية وعلى رأسها الطريق الدائري وإحياء الطريق الملوكي لتسهيل وصول الزوار إلى المحافظة، إضافة إلى معالجة الازدحامات المرورية وتعزيز مداخل المدن.



وبين عضو مبادرة البيئة تجمعنا عربي فزيجات، أهمية تسريع العمل بالمشاريع المعلنة نظرًا لدورها في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار، مشيرًا إلى أن عجلون تمتلك مقومات بيئية وسياحية قادرة على مضاعفة أعداد السياح متى اكتملت هذه المشاريع.



وأشار عضو جمعية الكوكب الأخضر محمود العبود إلى أن مشروع التلفريك شكل نقلة نوعية للحركة السياحية، إلا أن المحافظة ما تزال بحاجة إلى تنفيذ مشاريع مكملة مثل الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية بما يضمن إطالة مدة إقامة الزائر وزيادة الإنفاق السياحي.



وبينت رئيسة جمعية عجلون الخضراء للتنمية البيئية المهندسة ابتهال الصمادي، أن المشاريع المخطط لها في منطقة الصوان فرصة حقيقية لتعزيز السياحة البيئية، مشددة على ضرورة مراعاة البعد البيئي في عملية التوسع الاستثماري وخاصة ما يتعلق بالمتنزه الوطني والمرافق الطبيعية المرتبطة به.



يذكر أن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تخطط لتنفيذ 22 مشروعًا على 700 دونم في الصوان خلال 3 سنوات لتحويل عجلون إلى وجهة سياحية متكاملة وجذب مليون زائر سنويًا.

