عجلون تستكمل استعداداتها للاحتفال بعيد الاستقلال

وتزينت الشوارع والساحات العامة بالأعلام الأردنية في أجواء تعكس أهمية هذه المناسبة وعمق الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.
وتفقد محافظ عجلون نايف الهدايات خلال جولة له المواقع المعتمدة للاحتفال بهذه المناسبة من حيث التحضيرات، منها معسكر الحسين للشباب، مؤكداً أهمية إبراز مظاهر الاحتفال بما يليق بالاستقلال.
وأشار إلى أن الاحتفالات تأتي تجسيدًا للوحدة الوطنية وتعزيزًا لقيم الاستقلال التي نعتز بها، مبينًا أن كافة المؤسسات الرسمية والأهلية في المحافظة تضافرت جهودها لإنجاح هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين.
وأوضح أن الاحتفالات ستتضمن مشاركة واسعة من الفعاليات الشبابية والثقافية في ساحة مركز شباب عجلون، مشيرًا إلى أن عيد الاستقلال يمثل محطة متجددة لتجديد العهد مع الوطن واستذكار تضحيات الآباء والأجداد الذين صنعوا مجد الاستقلال.
وأشار الهدايات إلى أن الاستقلال ليس مجرد ذكرى، بل هو مسيرة متواصلة من البناء والعطاء في ظل القيادة الهاشمية، وأن ما تحقق من منجزات وطنية على مدى العقود الماضية هو ثمرة لرؤية حكيمة وجهود مخلصة من أبناء الوطن.
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