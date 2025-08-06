عجلون تسجل إقبالا سياحيا غير مسبوق على الشاليهات والمرافق الطبيعية

الوكيل الإخباري- تشهد محافظة عجلون حركة سياحية نشطة وإقبالًا ملحوظًا من الزوار الأردنيين والعرب، ما انعكس على ارتفاع كبير في الطلب على الشاليهات والمشروعات السياحية المختلفة.

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وقال مدير سياحة محافظة عجلون، فراس الخطاطبة، إن نسب الإشغال في الشاليهات والمنشآت السياحية في مختلف مناطق المحافظة بلغت هذا الصيف أكثر من 90 بالمئة، بما في ذلك الفنادق والمتنزهات والاستراحات.



وبيّن أن فرق المديرية تتابع التزام المنشآت السياحية بالمعايير والاشتراطات المطلوبة لخدمة الزوار، مشيرًا إلى أن التلفريك والقلعة وسد كفرنجة وأودية راجب وحلاوة وعرجان شهدت جميعها ارتفاعًا كبيرًا في حركة التنزه.



وأوضح الخطاطبة أن عجلون باتت تمثل وجهة سياحية بارزة على مستوى محافظات المملكة، نظرًا لما تتمتع به من طبيعة خلابة ومواقع تراثية مميزة.



من جانبها، أشارت عضو جمعية نسمة شوق السياحية، نادية محمد، إلى أن الموسم الحالي يُعد من الأنشط منذ سنوات، مبينة أن مشروع التلفريك وزيادة الترويج للمعالم السياحية مثل القلعة ومتحف مار إلياس والمحمية، أسهم باستقطاب الزوار من داخل وخارج المملكة.