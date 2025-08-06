الأربعاء 2025-08-06 03:09 م
 

عجلون تسجل إقبالا سياحيا غير مسبوق على الشاليهات والمرافق الطبيعية

عجلون تسجل إقبالا سياحيا غير مسبوق على الشاليهات والمرافق الطبيعية
عجلون
 
الأربعاء، 06-08-2025 12:13 م

الوكيل الإخباري-   تشهد محافظة عجلون حركة سياحية نشطة وإقبالًا ملحوظًا من الزوار الأردنيين والعرب، ما انعكس على ارتفاع كبير في الطلب على الشاليهات والمشروعات السياحية المختلفة.

اضافة اعلان


وقال مدير سياحة محافظة عجلون، فراس الخطاطبة، إن نسب الإشغال في الشاليهات والمنشآت السياحية في مختلف مناطق المحافظة بلغت هذا الصيف أكثر من 90 بالمئة، بما في ذلك الفنادق والمتنزهات والاستراحات.


وبيّن أن فرق المديرية تتابع التزام المنشآت السياحية بالمعايير والاشتراطات المطلوبة لخدمة الزوار، مشيرًا إلى أن التلفريك والقلعة وسد كفرنجة وأودية راجب وحلاوة وعرجان شهدت جميعها ارتفاعًا كبيرًا في حركة التنزه.


وأوضح الخطاطبة أن عجلون باتت تمثل وجهة سياحية بارزة على مستوى محافظات المملكة، نظرًا لما تتمتع به من طبيعة خلابة ومواقع تراثية مميزة.


من جانبها، أشارت عضو جمعية نسمة شوق السياحية، نادية محمد، إلى أن الموسم الحالي يُعد من الأنشط منذ سنوات، مبينة أن مشروع التلفريك وزيادة الترويج للمعالم السياحية مثل القلعة ومتحف مار إلياس والمحمية، أسهم باستقطاب الزوار من داخل وخارج المملكة.


وأشار صاحب منتجع الروس السياحي، حمزة الشويات، إلى أن الحجوزات ممتلئة لعدة أيام مقبلة، ويتوجب على الزبائن الحجز المسبق بفترة لا تقل عن أسبوع، لا سيما خلال عطلات نهاية الأسبوع، مبينًا أن المنتجع أصبح يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، إضافة إلى تحقيق عوائد مالية منتظمة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك

0ح-

طب وصحة دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية

بفع

أخبار الشركات تويوتا تتصدر مبيعات السيارات عالميًا في النصف الأول من عام 2025 والمركزية تويوتا تكرّس هذا النجاح في السوق الأردني

مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة خلال افتتاح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

أخبار محلية المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

غ7ع

طب وصحة علامات صحية خطيرة تكشفها العيون!

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة

فلسطين سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة

غا

تكنولوجيا أبل تستعد للكشف عن "آيفون 17" يوم 9 سبتمبر



 
 





الأكثر مشاهدة