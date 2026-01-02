عجلون تشهد إقبالاً سياحيًا رغم برودة الأجواء

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون اليوم الجمعة إقبالًا سياحيًا تمثل بتوافد زوار من داخل المملكة وخارجها إلى المواقع السياحية والأثرية على الرغم من الأجواء الباردة التي تسود المحافظة.

وقال رئيس مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن الظروف الجوية لم تؤثر على حركة الزوار.



وأضاف، أن مجلس المحافظة يولي دعم القطاع السياحي اهتمامًا خاصًا من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية وتحسين مستوى الخدمات في المواقع السياحية لما لهذا القطاع من أثر في تنشيط الاقتصاد المحلي .



وأشارت عضو مبادرة البيئة تجمعنا فاتن الغزو إلى أن المحافظة تمتلك مقومات سياحية متنوعة تشمل المواقع الأثرية والطبيعة والمسارات البيئية ما يجعلها من المحافظات النشطة سياحيًا.