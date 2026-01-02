عجلون تشهد إقبالاً سياحيًا رغم برودة الأجواء

وقال رئيس مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن الظروف الجوية لم تؤثر على حركة الزوار.
وأضاف، أن مجلس المحافظة يولي دعم القطاع السياحي اهتمامًا خاصًا من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية وتحسين مستوى الخدمات في المواقع السياحية لما لهذا القطاع من أثر في تنشيط الاقتصاد المحلي .
وأشارت عضو مبادرة البيئة تجمعنا فاتن الغزو إلى أن المحافظة تمتلك مقومات سياحية متنوعة تشمل المواقع الأثرية والطبيعة والمسارات البيئية ما يجعلها من المحافظات النشطة سياحيًا.
وبينت الدكتورة ورود الخصاونة صاحبة أحد المشاريع في المحافظة، إن القطاع السياحي يشكل داعمًا مهمًا للمشاريع المحلية ويسهم في تنشيط الحركة التجارية للمشاريع العاملة في القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع
-
القاضي ينعى النائب الأسبق المرحوم صالح ارشيدات
-
تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحان التكميلي "التوجيهي"
-
المستقلة للانتخاب: تحويل حزبين إلى المحكمة لعدم التزامهما بأحكام القانون
-
أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على الطريق الرابط مع الأغوار الجنوبية
-
الفايز ينعى العين الأسبق صالح ارشيدات
-
هذه المناطق في الأردن شهدت أكبر كمية من هطول الأمطار خلال المنخفض الأخير
-
مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة الهياجنة