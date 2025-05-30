عجلون تشهد حركة سياحية نشطة للاستمتاع بالأجواء الطبيعية

وأكد عضو جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة، حسين المومني، أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والطبيعية، داعيًا إلى عدم ترك المخلفات أو إشعال النيران بما قد يهدد البيئة ويشوّه جمال المكان.
من جهته، أكد عضو مبادرة "سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا"، أسامة القضاة، أن المحافظة، التي تُعرف بكثافة غطائها الحرجي، بحاجة إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المشترك للحفاظ على نظافة المواقع الطبيعية، نظراً لما توفره الأشجار من فوائد بيئية وصحية، أبرزها تنقية الهواء وزيادة نسبة الرطوبة خلال الأجواء الحارة.
وأشار رئيس مجلس محافظة عجلون، عمر المومني، إلى أن المجلس يدعم المشاريع السياحية ذات البعد المجتمعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيداً بدور برنامج "أردننا جنة" في تنشيط السياحة الداخلية وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خصوصاً في المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية وتاريخية مميزة.
من جانبه، أكد رئيس بلدية كفرنجة، الدكتور فوزات فريحات، أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهات المختصة لتأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية، ولا سيما الواقعة ضمن حدود التنظيم، بهدف ضمان سهولة الوصول وسلامة الزوار، مشيراً إلى أن كوادر البلدية تتابع أعمال النظافة بشكل مستمر.
وأوضح مدير آثار عجلون أكرم العتوم، أن المواقع التاريخية في المحافظة، وفي مقدمتها قلعة عجلون، وموقعي راسون وكنيسة سيدة الجبل، شهدت إقبالاً لافتاً خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن كوادر الآثار تواصل أعمال الصيانة والإرشاد لضمان راحة وسلامة الزوار.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس بلدية إربد والسفير البلغاري يبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
بلدية الوسطية تعلن خطتها خلال عطلة عيد الأضحى
-
المومني ينعى الزميل محمد الخطايبة
-
بلدية شرحبيل بن حسنة تحدد أماكن بيع الأضاحي
-
اختتام دورة متخصصة في تنمية المهارات القيادية والإشرافية ببيت شباب عمّان
-
جامعة اليرموك تحتفل بالفائزين بمسابقة "المبدع في كتابة النص المسرحي"
-
منتدى "تواصل 2025" ينطلق غدا السبت برعاية سمو ولي العهد
-
عاجل أسعار الأضاحي تنخفض والكميات تكفي الجميع لعيد أضحى ميسر