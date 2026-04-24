عجلون تشهد حركة سياحية نشطة وإشغالًا كاملاً بالمرافق السياحية

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون اليوم الجمعة حركة سياحية نشطة تركزت في المواقع الطبيعية والأثرية والترفيهية وسط نسب إشغال بلغت 100بالمئة في عدد من المرافق والمنشآت السياحية بالمحافظة.

وقال مدير آثار عجلون الدكتور محمد الخوالدة، إن المواقع التاريخية في المحافظة وفي مقدمتها قلعة عجلون وموقعي راسون وكنيسة سيدة الجبل، استقبلت أعدادًا كبيرة من الزوار، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية النشطة تعكس المكانة التاريخية والأثرية التي تتمتع بها هذه المواقع وما توفره من تجربة ثقافية ومعرفية مميزة للزائرين.



وأكد مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة، أن تلفريك عجلون شهد إقبالًا واسعًا من الزوار إلى جانب ارتفاع نسب الإشغال في مرافق المنطقة، مبينًا أن المنطقة التنموية تواصل تقديم خدمات متكاملة تسهم في تنشيط السياحة الداخلية واستقطاب الزوار من مختلف المحافظات وخارجها.



وأشار مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي عدي القضاة إلى أن المحمية، شهدت حركة لافتة من المتنزهين ومحبي الطبيعة وبلغت نسبة الإشغال فيها 100 بالمئة، لافتًا أن هذا الإقبال يعكس مكانة المحمية كمقصد بيئي وسياحي مهم ويستدعي تكثيف الجهود لحماية هذه المواقع وتعزيز أنشطتها البيئية بما يخدم الزوار والمجتمع المحلي.