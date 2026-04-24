عجلون تشهد حركة سياحية نشطة وإشغالًا كاملاً بالمرافق السياحية

وقال مدير آثار عجلون الدكتور محمد الخوالدة، إن المواقع التاريخية في المحافظة وفي مقدمتها قلعة عجلون وموقعي راسون وكنيسة سيدة الجبل، استقبلت أعدادًا كبيرة من الزوار، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية النشطة تعكس المكانة التاريخية والأثرية التي تتمتع بها هذه المواقع وما توفره من تجربة ثقافية ومعرفية مميزة للزائرين.
وأكد مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة، أن تلفريك عجلون شهد إقبالًا واسعًا من الزوار إلى جانب ارتفاع نسب الإشغال في مرافق المنطقة، مبينًا أن المنطقة التنموية تواصل تقديم خدمات متكاملة تسهم في تنشيط السياحة الداخلية واستقطاب الزوار من مختلف المحافظات وخارجها.
وأشار مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي عدي القضاة إلى أن المحمية، شهدت حركة لافتة من المتنزهين ومحبي الطبيعة وبلغت نسبة الإشغال فيها 100 بالمئة، لافتًا أن هذا الإقبال يعكس مكانة المحمية كمقصد بيئي وسياحي مهم ويستدعي تكثيف الجهود لحماية هذه المواقع وتعزيز أنشطتها البيئية بما يخدم الزوار والمجتمع المحلي.
وأكد عضو مبادرة "البيئة تجمعنا" حسين المومني أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والطبيعية، داعيًا إلى عدم ترك المخلفات أو إشعال النيران بما قد يهدد البيئة ويشوه جمال المكان.
أخبار متعلقة
-
جمعية وكلاء السياحة تتوقع إطلاق منصة "أهلا جوردن" خلال 10 أيام
-
هيئة الطاقة تتوعد مشتركين ركبوا أنظمة طاقة متجددة بشكل مخالف
-
الأوقاف: غرامات مالية بقيمة 3780 دينار بحق كل من يخالف تعليمات الحج
-
بلدية السلط تنفذ حملة بيئية للحفاظ على نظافة أماكن التنزه
-
الأمن العام يواصل حملاته البيئية في محافظات المملكة
-
%87 نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع
-
تأجيل انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين لعدم اكتمال النصاب القانوني
-
ولي العهد يصل إلى مكان انعقاد الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي في نيقوسيا