عجلون تشهد نقلة نوعية في القطاع الصحي

الوكيل الإخباري- - تشهد محافظة عجلون نقلة نوعية في القطاع الصحي من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع استراتيجية وزارة الصحة.

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وقال مدير صحة عجلون الدكتور عاكف السليحات في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشاريع التي أقرت أخيرا من قبل رئاسة الوزراء ستنفذ بتكلفة إجمالية تبلغ 6,2 مليون دينار، وتشمل استكمال المرحلة الثالثة من مستشفى الإيمان الحكومي بقيمة 2 مليون دينار، والتي تتضمن إنشاء مواقف ومكاتب إدارية متوقعا الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام 2026.