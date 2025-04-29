الثلاثاء 2025-04-29 07:30 م
 

عجلون تشهد نقلة نوعية في القطاع الصحي

عجلون
عجلون
 
الثلاثاء، 29-04-2025 05:49 م

الوكيل الإخباري-   - تشهد محافظة عجلون نقلة نوعية في القطاع الصحي من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع استراتيجية وزارة الصحة.

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وقال مدير صحة عجلون الدكتور عاكف السليحات في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشاريع التي أقرت أخيرا من قبل رئاسة الوزراء ستنفذ بتكلفة إجمالية تبلغ 6,2 مليون دينار، وتشمل استكمال المرحلة الثالثة من مستشفى الإيمان الحكومي بقيمة 2 مليون دينار، والتي تتضمن إنشاء مواقف ومكاتب إدارية متوقعا الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام 2026.


وأضاف أنه سيتم إنشاء مركز صحي شامل جديد في مدينة عجلون بقيمة مليون دينار على قطعة أرض تم شراؤها من قبل مجلس المحافظة على أن ينجز المشروع خلال الربع الأول من عام 2026.

 
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