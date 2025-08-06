عجلون: توقيع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية

وأكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، ضرورة نبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية لما تمثله من خطر جسيم على الأرواح والممتلكات، مشيدًا بالدور التوعوي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية والشرطة المجتمعية وأعضاء
وأشار إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين، مؤكدًا أن كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية أو الخروج من المركبات أثناء سير المواكب أو إعاقة الحركة المرورية سيحال إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه دون تهاون.
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