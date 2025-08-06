عجلون: توقيع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية

الوكيل الإخباري- وقعت فاعليات رسمية وشعبية في حافظة عجلون، اليوم الأربعاء، وثيقة تعهد لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات، خلال لقاء عقد في مبنى المحافظة بحضور مدير شرطة عجلون العميد وصفي العزام.

اضافة اعلان



وأكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، ضرورة نبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية لما تمثله من خطر جسيم على الأرواح والممتلكات، مشيدًا بالدور التوعوي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية والشرطة المجتمعية وأعضاء المجالس المحلية في التصدي للظواهر السلبية وتعزيز الوعي المجتمعي.

ودعا الهدايات المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بإطلاق العيارات النارية أو الممارسات التي تُخل بالأمن العام، خاصة خلال الاحتفالات بنتائج الثانوية العامة، مشددًا على أهمية التعبير عن الفرح بأساليب حضارية وآمنة.