الخميس 2025-08-07 01:57 ص
 

عجلون: توقيع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 06-08-2025 09:44 م

الوكيل الإخباري- وقعت فاعليات رسمية وشعبية في حافظة عجلون، اليوم الأربعاء، وثيقة تعهد لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات، خلال لقاء عقد في مبنى المحافظة بحضور مدير شرطة عجلون العميد وصفي العزام.

اضافة اعلان


وأكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، ضرورة نبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية لما تمثله من خطر جسيم على الأرواح والممتلكات، مشيدًا بالدور التوعوي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية والشرطة المجتمعية وأعضاء المجالس المحلية في التصدي للظواهر السلبية وتعزيز الوعي المجتمعي.

 

ودعا الهدايات المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بإطلاق العيارات النارية أو الممارسات التي تُخل بالأمن العام، خاصة خلال الاحتفالات بنتائج الثانوية العامة، مشددًا على أهمية التعبير عن الفرح بأساليب حضارية وآمنة.


وأشار إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين، مؤكدًا أن كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية أو الخروج من المركبات أثناء سير المواكب أو إعاقة الحركة المرورية سيحال إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه دون تهاون.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مباحثات مصرية إيرانية حول البرنامج النووي

ل

عربي ودولي "إير فرانس" تعلن عن خرق أمني لبيانات العملاء وتحذر من رسائل مشبوهة

تعبيرية

الطقس الأرصاد: درجات حرارة تصل 41 مئوية.. ومناشدة بعدم التعرض للشمس

إسرائيل تواصل شن العمليات العسكرية في قطاع غزة

عربي ودولي نشطاء يشبّهون غزة بهيروشيما بعد قصفها بالقنبلة الذرية

عقوبات "حوثية" على 64 شركة اخترقت الحظر البحري تجاه إسرائيل

عربي ودولي عقوبات "حوثية" على 64 شركة اخترقت الحظر البحري تجاه إسرائيل

ل

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة في المحافظات

ب

عربي ودولي سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من الأراضي التي تحتلها إسرائيل

ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

أخبار محلية ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني



 
 





الأكثر مشاهدة