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عجلون: جلسة توعوية حول حملة الـ 16 يومًا

عجلون
عجلون
الإثنين، 09-12-2024 12:57 م

الوكيل الإخباري-   نظم مركز شابات عبين عبلين التابع لمديرية الشباب في محافظة عجلون، اليوم الاثنين، في قاعة المركز جلسة تعريفية حول حملة الـ 16 يومًا، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

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واستهدفت الجلسة تسليط الضوء على أهداف الحملة وأهميتها في رفع الوعي المجتمعي حول قضايا العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز دورهن في المجتمع وأهمية مشاركة الرجال في جهود القضاء على جميع أشكال العنف الموجه إلى المرأة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

 
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