عجلون: جلسة توعوية حول حملة الـ 16 يومًا

واستهدفت الجلسة تسليط الضوء على أهداف الحملة وأهميتها في رفع الوعي المجتمعي حول قضايا العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز دورهن في المجتمع وأهمية مشاركة الرجال في جهود القضاء على جميع أشكال العنف الموجه إلى المرأة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
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