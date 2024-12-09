عجلون: جلسة توعوية حول حملة الـ 16 يومًا

الوكيل الإخباري- نظم مركز شابات عبين عبلين التابع لمديرية الشباب في محافظة عجلون، اليوم الاثنين، في قاعة المركز جلسة تعريفية حول حملة الـ 16 يومًا، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

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