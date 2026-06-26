عجلون: جلسة حوارية بعنوان "السردية الأردنية في خطاب الملك"

الوكيل الإخباري- نظمت مبادرة أفق التغيير بالتعاون مع هيئة شباب الجنيد في قاعات قطر الندى بمحافظة عجلون، مساء الخميس، وبمناسبة الأعياد الوطنية جلسة حوارية بعنوان السردية الأردنية في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بمشاركة نخبة من المسؤولين والنواب والمهتمين بالشأن الوطني.

اضافة اعلان



وأكد رئيس لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان محمد داودية، أن السردية الأردنية جاءت في لحظة تاريخية مهمة تستدعي الوقوف أمام مسيرة الأردن وما حققه من إنجازات في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، مشيراً إلى أهمية نقل المعرفة المتعلقة بتاريخ الأردن ودوره وإنجازاته بأساليب عصرية حديثة تتجاوز الطرق التقليدية بما يعكس صورة الأردن الحقيقية ويعزز مكانته إقليمياً ودولياً.



وأوضح، أن الأردن يمثل نموذجاً حضارياً متجذراً في التاريخ، وأن ما شهدته أرضه من تحولات إنسانية وتاريخية ترك بصمات واضحة في وجدان أبنائه وأسهمت في بناء حاضر الدولة ورسم ملامح مستقبلها.



وأكد، أن السردية جاءت لتعظيم مكانة الأردن العظيمة التي تتعزز في وعي وإدراك الشباب، مشيراً إلى أن الأردن يستحق الدفاع عنه وتعزيز أهمية هذه السردية بشكل أكبر.



وقال النائب حمزة الحوامدة، إن السردية الأردنية تمثل وثيقة وطنية مهمة تسلط الضوء على مسيرة الدولة الأردنية وإنجازاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتبرز دور القيادة الهاشمية في بناء الدولة الحديثة وترسيخ قيم الانتماء والولاء وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة.



وأوضحت النائب رند الخزوز، أن السردية الأردنية تشكل مرجعاً مهماً للأجيال الشابة لفهم تاريخ الوطن ومحطاته المفصلية، مؤكدة أهمية توظيفها في البرامج التعليمية والثقافية لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب.



وأشار مدير مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي السابق بكر خازر المجالي، إلى أن السردية الأردنية تستند إلى حقائق موثقة ومحطات تاريخية مفصلية أسهمت في بناء الدولة الأردنية، لافتاً إلى أهمية توثيق الإنجازات الوطنية وإبرازها للأجيال القادمة بما يحفظ الذاكرة الوطنية ويعزز الاعتزاز بالمنجز الأردني.



وأكد الأب رفعت بدر، أهمية أن يكون الجميع سفراء للسردية الأردنية، لما تحمله من قيم وطنية وإنسانية تعكس تاريخ الأردن المشرف، مشيراً إلى أن المملكة تقدم نموذجاً متميزاً في العيش المشترك والتسامح.



كما تحدثت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة بتول محيسن عن أهمية تعزيز الوعي بالسردية الأردنية ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية وتعميق الانتماء لدى مختلف فئات المجتمع.



وأكد رئيس هيئة شباب الجنيد سفيان المومني، أن الأردنيين يواصلون مسيرة الإنجاز والبناء لتعزيز الحاضر وصناعة المستقبل، معربين عن فخرهم بالقيادة الهاشمية التي واصلت منذ التأسيس بناء مجد الوطن وترسيخ مكانته.



وأوضح مؤسس مبادرة أفق التغيير بشار المومني والعضو المؤسس فيها ميسم المومني، أن هذه الفعالية تأتي احتفاءً بالمناسبات الوطنية التي شكلت محطات مضيئة في تاريخ الأردن، مبينين أن الجلسة هي الثالثة ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية حول السردية الأردنية، انطلاقاً من الإيمان بأنها ليست مجرد رواية تاريخية، بل قصة وطن وهوية دولة ومسيرة قيادة وإنجاز شعب حمل رسالة وطنه عبر الأجيال.