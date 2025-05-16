عجلون: حركة سياحة نشطة وسط دعوات بتعزيز جهود الحفاظ على البيئة

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون ومناطق وادي الطواحين وكفرنجه وراجب والسد، اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة من قبل الزوار محليا وخارجيا للاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

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وأكد عدد من المهتمين بالشأن السياحي والبيئي، أهمية تعزيز جهود الحفاظ على البيئة ونظافة المواقع السياحية والأثرية من قبل الجهات المعنية كافة، خصوصا في ظل التزايد المستمر لأعداد الزوار والسياح والمصطافين للمحافظة.



وأشار عضو الشبكة التنسيقية العربية لمبادرة "البيئة تجمعنا" محمود العبود إلى أهمية تلبية المطالب المتكررة من أجل الحفاظ على البيئة؛ مما يتطلب وعياً كبيراً بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية وانتهاج سلوك يراعي الاعتبارات البيئية والحفاظ على الأولويات الحياتية لدى الجميع بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحاجات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لأجيال الحاضر والمستقبل.



وأوضحت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، أهمية نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض والتذكير بالتأثير العميق للنشاط البشري على البيئة وإيجاد الحلول التي تخفف من الآثار السلبية عليها.



ودعت عضو مبادرة "إعلاميون متطوعون" رنا البطوش، إلى أهمية تحويل الوعي الجماعي نحو فهم أعمق لدور الإنسانية في مواجهة التحديات البيئية من أجل حماية المستقبل وتوظيف وسائل الإعلام للتركيز على جهود الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من قبل الجهات المعنية والسعي لحصد المزيد من الإنجازات في إطار حماية البيئة والحفاظ على المناخ من الاضطرابات التي تؤثر على حياة البشر.



وقال رئيس بلدية كفرنجه الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات، إن تعزيز المسؤولية البيئية يتطلب فهما عميقا لمخاطر الملوثات البيئية على الغابات والثروة الحرجية والمظهر الحضاري للمواقع السياحية والطبيعية التي تتمتع بها محافظة عجلون وكفرنجه، بالإضافة إلى تفعيل دور أفراد المجتمع كافة ليكونوا شركاء حقيقيين في جهود حماية البيئة بكل مواردها الطبيعية من مظاهر التلوث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشار إلى أن البلدية تعمل وبشكل مستمر على إدامة أعمال النظافة في المواقع التي تشهد حركة سياحية وخاصة السد وراجب والشلالات من خلال كوادر البلدية أو العاملين على مشاريع العمالة المكثفة.