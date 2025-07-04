عجلون: حركة سياحية نشطة تستقطب الزوار من الداخل والخارج

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الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون، اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة من الزوار المحليين والعرب والأجانب، تركزت في مواقع التنزه والطبيعة والغابات ومناطق راجب واشتفينا ومحمية غابات عجلون وقلعة عجلون وموقع مار إلياس. اضافة اعلان





وقال مدير سياحة عجلون، فراس الخطاطبة، إن الموسم الصيفي الحالي يشهد تنوعًا في طبيعة الزوار وأنماط السياحة، حيث تلقى المواقع الطبيعية والغابات والمنتزهات إقبالًا واسعًا، إلى جانب الفعاليات الثقافية والمجتمعية ضمن مهرجان صيف الأردن.



وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تعمل على تطوير وتحسين الخدمات في مختلف المواقع لضمان راحة الزوار واستمرار الجذب السياحي على مدار العام.



وقال مدير منطقة عجلون التنموية، المهندس طارق المعايطة، إن تلفريك عجلون يشكل أحد أبرز المشاريع السياحية التي عززت من جاذبية المحافظة، لما يوفره من تجربة فريدة تتيح للزوار مشاهدة جبال وغابات عجلون من الأعلى، ما جعله نقطة جذب رئيسة ضمن مسار الزيارة إلى عجلون.



وأضاف أن التلفريك يستقبل أعدادًا متزايدة من العائلات والزوار من مختلف المناطق، وهو ما عزز من أهمية الموقع كعنصر أساسي ضمن التجربة السياحية الشاملة في المحافظة.



وقال رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة عجلون، محمد حمد البعول، إن المحافظة تزخر بتنوع كبير في المنتج السياحي، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي ساعد على دعم الفعاليات والأنشطة التي تستقطب الزوار إلى المواقع الطبيعية والأثرية.



وأكد أن وجود مرافق متنوعة مثل المخيمات السياحية والأكواخ الخشبية ومواقع المغامرات، وخاصة في مخيم راسون، أسهم في توفير خيارات متعددة تُلبي اهتمامات مختلف فئات الزوار.



من جهته، قال القائم بأعمال مدير محمية غابات عجلون، عدي القضاة، إن المحمية تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن المسارات الطبيعية والأنشطة البيئية التي تنظمها المحمية أسهمت في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية بيئية رائدة.



وبيّن أن المحمية، التي تُدار وفق أسس مستدامة، توفّر تجربة فريدة للزوار من خلال تنوعها الحيوي وأكواخها البيئية وبرامج التوعية البيئية الموجّهة للعائلات والمجموعات المدرسية.