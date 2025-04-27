عجلون: حملة نظافة في محيط قلعة عجلون وموقع التلفريك

وقال مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة إن الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز استدامة نظافة المواقع السياحية والأثرية وأماكن التنزه، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على نظافة الطرق المؤدية إلى هذه المواقع بما يعكس صورة حضارية أمام الزوار.
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