عجلون: حملة نظافة في محيط قلعة عجلون وموقع التلفريك

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع مبادرة "بصمات شبابية" ومن خلال مديرية سياحة محافظة عجلون حملة نظافة في محيط قلعة عجلون والطريق المؤدي إلى موقع التلفريك، إضافة إلى ساحات مواقف الحافلات.

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