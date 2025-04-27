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عجلون: حملة نظافة في محيط قلعة عجلون وموقع التلفريك

محافظة عجلون
قلعة عجلون
 
الأحد، 27-04-2025 12:43 م

الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع مبادرة "بصمات شبابية" ومن خلال مديرية سياحة محافظة عجلون حملة نظافة في محيط قلعة عجلون والطريق المؤدي إلى موقع التلفريك، إضافة إلى ساحات مواقف الحافلات.

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وقال مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة إن الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز استدامة نظافة المواقع السياحية والأثرية وأماكن التنزه، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على نظافة الطرق المؤدية إلى هذه المواقع بما يعكس صورة حضارية أمام الزوار.

 
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