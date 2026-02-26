عجلون: خطة إقراضية بقيمة مليوني دينار لدعم القطاع الزراعي

الوكيل الإخباري- تواصل مؤسسة الإقراض الزراعي تنفيذ خطتها الإقراضية في محافظة عجلون للعام 2026 بقيمة مليوني دينار دعماً للتنمية الزراعية والريفية وتعزيزاً للإنتاجية وتمكيناً للمزارعين والشباب والمرأة.

وقال مدير فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في عجلون المهندس بشار النوافلة إن المؤسسة تعد من المؤسسات التنموية الرائدة الداعمة للقطاع الزراعي في مختلف محافظات المملكة، وتسهم في تمكين المرأة والحد من الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.



وأوضح، أن قيمة الخطة الإقراضية لمحافظة عجلون للعام الحالي 2026 تبلغ نحو مليوني دينار، موزعة على حزمة متنوعة من القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وبفوائد ميسرة أو من خلال صيغ التمويل الإسلامي "المرابحة" بما يلبي احتياجات القطاع الزراعي بمختلف مجالاته.



وأشار إلى أن القروض تغطي مشاريع تنمية الثروة الحيوانية والمشاريع الريفية والتصنيع الغذائي ومشاريع ما بعد الإنتاج الزراعي، وتمويل التقنيات الحديثة الموفرة للمياه ومشاريع الطاقة المتجددة بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعزيز فرص العمل في المجتمعات المحلية.



وكشف النوافلة، أن المؤسسة تدرس حالياً إطلاق قروض دون فوائد، متوقعاً البدء بتطبيقها خلال العام الجاري في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين والأسر الريفية والشباب العاطلين عن العمل.



وبين، أن تقديم طلبات الحصول على القروض أصبح إلكترونياً تنفيذاً لتوجيهات الإدارة العامة بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد وتقليل الكلف بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة.