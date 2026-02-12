عجلون: دعوات لاستثمار المقومات الطبيعية لدعم التنمية

وأشار رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إلى أن طبيعة المحافظة وتنوع تضاريسها يتطلبان توفير مخصصات مالية كافية لتنفيذ مشروعات سياحية وبنى تحتية داعمة، مبينا أن مجلس المحافظة يعمل على تحسين واقع الطرق وتوجيه الاستثمارات نحو المواقع السياحية الواعدة.
وأكد أن الأودية والينابيع في عجلون تمثل فرصة استثمارية حقيقية تتطلب تضافر جهود الجهات الرسمية والقطاع الخاص والجهات المانحة لإبرازها على الخريطة السياحية الوطنية وتحقيق التنمية المنشودة.
من جهته، قال رئيس مؤسسة إعمار عجلون المحامي صهيب القضاة، إن الاستثمار السياحي يمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا ضرورة دعم وتمويل المشروعات السياحية البيئية وتمكين المجتمعات المحلية من تنفيذ مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة تسهم بالحد من البطالة وتعزز المشاركة في التنمية المستدامة.
بدورها، قالت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، إن محافظة عجلون تمتلك مقومات سياحية متنوعة تجمع بين الطبيعة الخلابة والمواقع الأثرية والتراثية ما يجعلها مؤهلة لتكون وجهة سياحية متكاملة على مستوى المملكة.
وأكدت أن الاستثمار السياحي في الأودية والينابيع يمكن أن يشكل نقطة تحول في الاقتصاد المحلي إذا تم ضمن رؤية واضحة تراعي الاستدامة البيئية وتوفر بنية تحتية مناسبة مع أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق ذلك.
من جانبه، أشار عضو مبادرة "البيئة تجمعنا" عبد الرحمن العسولي، إلى أن لواء كفرنجة يعد من أغنى مناطق المحافظة بالمواقع الطبيعية والسياحية، مبينا أهمية وضع خطط استراتيجية لتطوير سد كفرنجة وتحويله إلى مقصد سياحي منظم يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الخدمات.
من ناحيته، قال عضو مبادرة" سياحتنا عنوان ثروتنا" أحمد فريحات، إن إدراج الأودية والينابيع ضمن المسارات السياحية الرسمية وتطوير الخدمات الأساسية فيها سيعزز من قدرة المحافظة على جذب السياح وإطالة مدة إقامتهم بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
وأوضح المرشد السياحي عيسى الشرع، أن عجلون تضم أكثر من 300 موقع أثري وسياحي إضافة إلى 13 مسارا سياحيا إلا أن العديد من المواقع الطبيعية ما تزال خارج البرامج السياحية المعتمدة، لافتا الى ضرورة تحسين الطرق والخدمات وإطلاق حملات ترويجية تسلط الضوء على المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة.
