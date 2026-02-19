الجمعة 2026-02-20 12:20 ص

عجلون: دعوات لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان
 
الوكيل الإخباري-   دعا مواطنون في محافظة عجلون الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك لضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات، مؤكدين أهمية تعزيز الجولات التفتيشية بما يضمن توفر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة .

وأشاروا إلى أهمية استمرار الرقابة وتفعيل دور الجهات المعنية لحماية المستهلك بما يعزز الاستقرار في الأسواق ويحد من أي ممارسات سلبية قد تؤثر على الأمن الغذائي خلال الشهر الفضيل.


وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أن المحافظة تتابع بشكل يومي أوضاع الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية خلال الشهر الفضيل لا سيما على المواد الغذائية واللحوم والحلويات لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وشروط الصحة والسلامة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.


وبين، ان هذه الإجراءات ستسهم في توفير بيئة تسوق آمنة ومنظمة، تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة بين الجهات الرسمية والقطاع التجاري والمجتمع المحلي خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة إلى أن كوادر البلدية عززت من جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية مع التركيز على النظافة العامة وسلامة الأغذية، مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات حفاظًا على صحة المواطنين.

 
 


