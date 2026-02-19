عجلون: دعوات لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري- دعا مواطنون في محافظة عجلون الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك لضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات، مؤكدين أهمية تعزيز الجولات التفتيشية بما يضمن توفر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة .

اضافة اعلان



وأشاروا إلى أهمية استمرار الرقابة وتفعيل دور الجهات المعنية لحماية المستهلك بما يعزز الاستقرار في الأسواق ويحد من أي ممارسات سلبية قد تؤثر على الأمن الغذائي خلال الشهر الفضيل.



وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أن المحافظة تتابع بشكل يومي أوضاع الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية خلال الشهر الفضيل لا سيما على المواد الغذائية واللحوم والحلويات لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وشروط الصحة والسلامة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.