عجلون: دعوات لمعالجة البيوت المهجورة واستثمارها سياحياً وتراثياً

الوكيل الإخباري- دعا عدد من أبناء محافظة عجلون إلى معالجة مشكلة البيوت القديمة والمهجورة داخل الأحياء السكنية والعمل على استثمارها سياحياً وثقافياً بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية في المحافظة.

وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة، إن البلدية تتابع ملف البيوت القديمة والمهجورة ضمن خططها للحفاظ على السلامة العامة وتحسين المشهد الحضري في المحافظة.



وأشار إلى أن البلدية ستعمل على حصر هذه البيوت ميدانياً بالتنسيق مع الجهات المختصة لبيان حالتها الإنشائية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها مبيناً أن المباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على حياة المواطنين سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.



وأضاف البشابشة أن البلدية ستدرس أوضاع البيوت التي يمكن إعادة تأهيلها بالتعاون مع أصحابها والجهات المعنية بما يتيح الاستفادة منها والحفاظ على الطابع التراثي للمحافظة، مشيرًا إلى أن البلدية ماضية في متابعة هذا الملف بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وتحسين المظهر الحضري في عجلون.



وقال رئيس فرع جمعية البيئة الأردنية في عجلون محمد فريحات، إن انتشار البيوت القديمة والمهجورة داخل الأحياء السكنية أدى إلى تجمع النفايات وانتشار الحشرات والقوارض ما يشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة، داعياً إلى معالجة هذه المواقع وتنظيفها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المباني الآيلة للسقوط التي قد تشكل خطراً على المواطنين.



وأكدت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي أن وجود البيوت المهجورة داخل المدينة يؤثر على المشهد الحضاري والسياحي في المحافظة، مشيرة إلى أهمية العمل على إعادة تأهيل البيوت التراثية القابلة للترميم واستثمارها كمواقع سياحية أو ثقافية تسهم في تنشيط الحركة السياحية في المحافظة.



وأشار عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي أسامة القضاة، إلى أهمية وجود تنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة ملف البيوت القديمة والمهجورة داخل الأحياء السكنية من خلال إجراء حصر ميداني لها وبيان حالتها الإنشائية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.