الإثنين 2025-12-29 03:30 م

عجلون: صندوق التنمية والتشغيل يمول 118 مشروعا بقيمة 1.6 مليون دينار

عجلون: صندوق التنمية والتشغيل يمول 118 مشروعا بقيمة 1.6 مليون دينار
صندوق التنمية والتشغيل في عجلون يمول 118 مشروعا بقيمة 1.6 مليون دينار
الإثنين، 29-12-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-   قدم صندوق التنمية والتشغيل في محافظة عجلون منذ بداية العام الحالي تمويلا لـ 118 مشروعا بقيمة 1.6 مليون دينار، ساهمت بتوفير 244 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

اضافة اعلان


وقال مدير فرع الصندوق الدكتور عيسى عواودة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن برامج الصندوق التمويلية تسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظة من خلال تمكين المواطنين من تنفيذ مشاريع مدرة للدخل تسهم في توفير فرص عمل جديدة.


وأضاف، إن الصندوق يعمل على توجيه التمويلات نحو مشاريع قادرة على الاستمرار والنمو، بما يعزز مشاركة الشباب في العملية الاقتصادية ويدعم التحول نحو المبادرات الفردية والمشاريع الريادية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.


ولفت إلى أن السياسات التمويلية المعتمدة تراعي التسهيل على المستفيدين مع الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، لضمان استدامة المشاريع وحماية حقوق العاملين فيها بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمطار

الطقس تطورات المنخفض .. الارصاد تُحذر : هطولات غزيرة تتحرك نحو هذه المناطق

مبنى أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية "الأمانة" تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع

صورة أرشيفية لمخزن أسطوانات غاز

أخبار محلية المصفاة: 240 ألف اسطوانة غاز متوقع تعبئتها اليوم

ق4

تكنولوجيا كيف تخدع البرامج الخبيثة نظام التوثيق في macOS؟

فاا

تكنولوجيا الروبوتات الشبيهة بالبشر.. مفاجآت منتظرة في 2026؟

انفجار عين الكُرسي في وادي السير يبشّر بموسم مطري واعد

أخبار محلية انفجار عين الكُرسي في وادي السير يبشّر بموسم مطري واعد -فيديو

نه

طب وصحة لماذا يزداد خطر الجفاف في الشتاء؟

4411

طب وصحة هل تهدد النقود صحتك؟.. نصائح لتجنب العدوى



 






الأكثر مشاهدة