عجلون: صندوق التنمية والتشغيل يمول 118 مشروعا بقيمة 1.6 مليون دينار

الوكيل الإخباري- قدم صندوق التنمية والتشغيل في محافظة عجلون منذ بداية العام الحالي تمويلا لـ 118 مشروعا بقيمة 1.6 مليون دينار، ساهمت بتوفير 244 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وقال مدير فرع الصندوق الدكتور عيسى عواودة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن برامج الصندوق التمويلية تسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظة من خلال تمكين المواطنين من تنفيذ مشاريع مدرة للدخل تسهم في توفير فرص عمل جديدة.



وأضاف، إن الصندوق يعمل على توجيه التمويلات نحو مشاريع قادرة على الاستمرار والنمو، بما يعزز مشاركة الشباب في العملية الاقتصادية ويدعم التحول نحو المبادرات الفردية والمشاريع الريادية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.