عجلون: صندوق التنمية والتشغيل يمول 118 مشروعا بقيمة 1.6 مليون دينار

وقال مدير فرع الصندوق الدكتور عيسى عواودة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن برامج الصندوق التمويلية تسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظة من خلال تمكين المواطنين من تنفيذ مشاريع مدرة للدخل تسهم في توفير فرص عمل جديدة.
وأضاف، إن الصندوق يعمل على توجيه التمويلات نحو مشاريع قادرة على الاستمرار والنمو، بما يعزز مشاركة الشباب في العملية الاقتصادية ويدعم التحول نحو المبادرات الفردية والمشاريع الريادية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
ولفت إلى أن السياسات التمويلية المعتمدة تراعي التسهيل على المستفيدين مع الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، لضمان استدامة المشاريع وحماية حقوق العاملين فيها بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
"الأمانة" تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع
-
المصفاة: 240 ألف اسطوانة غاز متوقع تعبئتها اليوم
-
انفجار عين الكُرسي في وادي السير يبشّر بموسم مطري واعد -فيديو
-
الصناعة و التجارة تتخذ الإجراءات اللازمة لإدامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال المنخفض
-
مصفاة البترول تنفي وجود الماء باسطوانات الغاز وتنبه المواطنين - بيان
-
6 الآف مستفيد من برامج معهد التدريب المهني في جرش
-
الترخيص: تضاعف اعداد المركبات المتقدمة للترخيص منذ اسبوع
-
"الزراعة": بدء استقبال طلبات استيراد الدفعة الثانية من زيت الزيتون اليوم