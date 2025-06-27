الجمعة 2025-06-27 11:48 ص
 

عجلون: طرح مخلفات الأبنية يشوّه المظهر الحضاري والبيئي

محمية غابات عجلون
عجلون
 
الجمعة، 27-06-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   عبّر عدد من سكان محافظة عجلون ومرتادي الطرق عن استيائهم من تفاقم ظاهرة طرح مخلفات البناء بشكل عشوائي في الشوارع وعلى جوانب الطرق ما تسبب في تشويه المنظر العام إضافة إلى الأضرار البيئية والصحية المصاحبة.

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وأكدوا أن المقاولين وأصحاب المشاريع الصغيرة يتجاهلون الأنظمة ويقومون بالتخلص من الركام والأنقاض في مواقع غير مخصصة مما يفاقم الآثار السلبية على البيئة.


ودعت عضو الشبكة التنسيقية العربية لمبادرة البيئة تجمعنا فاتن الغزو إلى ضرورة تكثيف الرقابة على أصحاب المشاريع للحد من رمي مخلفات البناء في غير الأماكن المخصصة والذي يُعد مخالفة صريحة، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات البيئية وعدم الإضرار بالبيئة أو المرافق العامة.


وأشار المواطن نبيل الصمادي إلى أهمية اتخاذ إجراءات مشددة من قبل الجهات المعنية تجاه المخالفين للشروط البيئية وتلبية المطالب المتكررة بالحد من هذه الظاهرة وتعزيز مستوى النظافة العامة بما يعكس الصورة الحضارية التي تليق بالمحافظة أمام الزوار والسياح .


وقال رئيس بلدية كفرنجه الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات، إن كوادر البلدية تعمل وبشكل مستمر على تشديد الرقابة لمنع طرح انقاض الأبنية ومخلفاتها بشكل عشوائي بل وضعها بالأماكن المخصصة.


وأكد مدير بيئة المحافظة المهندس إياس المومني، أن المديرية تتابع مع الجهات المعنية هذه الملاحظات، حيث تقوم بتحرير المخالفات بحق من يقومون بمثل هذه الأعمال تعزيزا لجهود حماية البيئة والحفاظ عليها.


من جهته أشار رئيس مجلس الخدمات المشتركة المهندس وليد الدرادكة، إلى الجهود التي تبذل بشكل دائم للعمل على إزالة الأنقاض من جوانب الطرقات، إضافة إلى ضمان نظافة المواقع السياحية في مناطق اشتفينا والتلفريك وأماكن التنزه والتواصل مع البلديات لتنسيق الجهود من أجل سلامة البيئة والمحافظة على جمال وطبيعة المحافظة.

 
gnews

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