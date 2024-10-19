عجلون: فعالية بعنوان "أصداء التراث لتعزيز الإرث السياحي"

وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز، خلال الفعالية، إن جلالة الملك وجه خلال زيارته لمحافظة عجلون أكثر من مرة للاهتمام بالمشاريع السياحية والأثرية ومنها التلفريك، مبينا أهمية مثل هذه الفعاليات في التركيز على المجتمع المحلي مشاركة أصحاب الحرف اليدوية والمنتوجات الشعبية وهذا ما يعزز من قدرتنا في الأردن لتحقيق التنمية الاقتصادية.
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