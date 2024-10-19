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عجلون: فعالية بعنوان "أصداء التراث لتعزيز الإرث السياحي"

محافظة عجلون
عجلون
السبت، 19-10-2024 10:24 م

الوكيل الإخباري-   نظمت جمعية المهرجانات الأردنية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والسفارة البلجيكية في الأردن فعالية بعنوان "أصداء التراث في ساحة قلعة عجلون".

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وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز، خلال الفعالية، إن جلالة الملك وجه خلال زيارته لمحافظة عجلون أكثر من مرة للاهتمام بالمشاريع السياحية والأثرية ومنها التلفريك، مبينا أهمية مثل هذه الفعاليات في التركيز على المجتمع المحلي مشاركة أصحاب الحرف اليدوية والمنتوجات الشعبية وهذا ما يعزز من قدرتنا في الأردن لتحقيق التنمية الاقتصادية.

 
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