عجلون: فعالية بعنوان "أصداء التراث لتعزيز الإرث السياحي"

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية المهرجانات الأردنية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والسفارة البلجيكية في الأردن فعالية بعنوان "أصداء التراث في ساحة قلعة عجلون".

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