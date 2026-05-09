عجلون: لجان الزكاة تقدم 181 ألف دينار لأسر عفيفة

الوكيل الإخباري- قال مدير أوقاف محافظة عجلون الدكتور صفوان محمود القضاة إن لجان الزكاة في المحافظة قدمت منذ بداية العام الحالي مساعدات نقدية وعينية بقيمة إجمالية بلغت 181 ألف دينار، استفادت منها أسر عفيفة في مختلف مناطق المحافظة.

وأضاف القضاة، إن توزيع المساعدات يتم وفق كشوفات وقواعد بيانات معتمدة لدى اللجان، وبما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى الدور الاجتماعي والتنموي الذي تؤديه لجان الزكاة في التخفيف من حدة الفقر والبطالة، من خلال تقديم الدعم المالي والعيني المباشر للأسر المحتاجة، لاسيما في مناطق جيوب الفقر.



وأوضح أن جهود اللجان لا تقتصر على تقديم المساعدات المالية، بل تشمل أيضاً المساهمة تغطية نفقات العلاج والتعليم، وبما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع.