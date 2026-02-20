عجلون: مبادرات تطوعية تعزز جهود الحفاظ على البيئة خلال رمضان

وقال عضو الهيئة الاستشارية والتوجيهية العليا في جمعية البيئة الأردنية، النائب وصفي حداد، إن الجمعية تنفذ برامج توعوية تستهدف طلبة المدارس والشباب والمتطوعين لرفع مستوى الثقافة البيئية وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة، مؤكداً أهمية الشراكة مع مختلف المؤسسات الرسمية والمجتمعية.
