عجلون: مبادرات تطوعية تعزز جهود الحفاظ على البيئة خلال رمضان

الوكيل الإخباري- تتواصل في محافظة عجلون خلال شهر رمضان المبارك، حملات ومبادرات بيئية تطوعية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

اضافة اعلان