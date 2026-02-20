الجمعة 2026-02-20 02:14 ص

عجلون: مبادرات تطوعية تعزز جهود الحفاظ على البيئة خلال رمضان

عجلون: مبادرات تطوعية تعزز جهود الحفاظ على البيئة خلال رمضان
عجلون: مبادرات تطوعية تعزز جهود الحفاظ على البيئة خلال رمضان
 
الجمعة، 20-02-2026 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   تتواصل في محافظة عجلون خلال شهر رمضان المبارك، حملات ومبادرات بيئية تطوعية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

اضافة اعلان


وقال عضو الهيئة الاستشارية والتوجيهية العليا في جمعية البيئة الأردنية، النائب وصفي حداد، إن الجمعية تنفذ برامج توعوية تستهدف طلبة المدارس والشباب والمتطوعين لرفع مستوى الثقافة البيئية وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة، مؤكداً أهمية الشراكة مع مختلف المؤسسات الرسمية والمجتمعية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المفرق

أخبار محلية انطلاق باكورة فعاليات أمسيات رمضان الثقافية في المفرق

أمسيات رمضان تنير أجواء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء

أخبار محلية أمسيات رمضان تنير أجواء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: الأردن سيدعم تثبيت الاستقرار في غزة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي وول ستريت جورنال: ترامب يدرس ضربة محدودة ضد إيران

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في عمان

أخبار محلية انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في عمان

انطلاق أولى أمسيات رمضان الثقافية في إربد

أخبار محلية انطلاق أولى أمسيات رمضان الثقافية في إربد

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يطلق استراتيجية التنمية المجتمعية الدامجة

خاص بالوكيل اجراء عاجل بخصوص حادثة الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة بإربد



 






الأكثر مشاهدة