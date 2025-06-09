عجلون :مجلس الخدمات يواصل جهوده للحفاظ على البيئة خلال العيد

وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة المهندس وليد الدرادكة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس يعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة ترتكز على تنفيذ أعمال النظافة وفق أعلى المعايير، مضيفا أن الفرق الميدانية تنتشر في مختلف المناطق السياحية والسكنية بهدف الحفاظ على نظافة المحافظة وجماليتها خلال عطلة العيد.
ودعا الدرادكة المواطنين إلى التعاون مع الجهود المبذولة من خلال الالتزام بالممارسات البيئية السليمة وعدم إلقاء النفايات عشوائيا بما يسهم في تعزيز بيئة صحية وآمنة لأبناء المحافظة وزوارها.
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