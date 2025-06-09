عجلون :مجلس الخدمات يواصل جهوده للحفاظ على البيئة خلال العيد

الوكيل الإخباري- واصلت كوادر مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون تنفيذ حملات للحفاظ على البيئة ضمن الخطة التشغيلية التي أعدها المجلس مسبقا وذلك خلال عطلة عيد الأضحى.

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وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة المهندس وليد الدرادكة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس يعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة ترتكز على تنفيذ أعمال النظافة وفق أعلى المعايير، مضيفا أن الفرق الميدانية تنتشر في مختلف المناطق السياحية والسكنية بهدف الحفاظ على نظافة المحافظة وجماليتها خلال عطلة العيد.