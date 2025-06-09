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عجلون :مجلس الخدمات يواصل جهوده للحفاظ على البيئة خلال العيد

عجلون
عجلون
 
الإثنين، 09-06-2025 05:29 م

الوكيل الإخباري-    واصلت كوادر مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون تنفيذ حملات للحفاظ على البيئة ضمن الخطة التشغيلية التي أعدها المجلس مسبقا وذلك خلال عطلة عيد الأضحى.

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وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة المهندس وليد الدرادكة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس يعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة ترتكز على تنفيذ أعمال النظافة وفق أعلى المعايير، مضيفا أن الفرق الميدانية تنتشر في مختلف المناطق السياحية والسكنية بهدف الحفاظ على نظافة المحافظة وجماليتها خلال عطلة العيد.


ودعا الدرادكة المواطنين إلى التعاون مع الجهود المبذولة من خلال الالتزام بالممارسات البيئية السليمة وعدم إلقاء النفايات عشوائيا بما يسهم في تعزيز بيئة صحية وآمنة لأبناء المحافظة وزوارها.

 
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