عجلون: مطابخ إنتاجية تجمع بين التراث والريادة النسائية

وتتميز المطابخ الإنتاجية في عجلون خلال الشهر الفضيل بإعداد أطباق شعبية مثل المكمورة والمسخن والشاكرية، إلى جانب الحلويات الرمضانية كالقطايف والكنافة والمعمول فضلاً عن تجهيز "المونة" البلدية من مخللات ومربيات وأعشاب مجففة ما يعكس ارتباط هذه المشاريع بالهوية الغذائية للمحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
تجارة إربد تطلق حملة "بدعمكم نستمر" لتأمين وجبات إفطار لغزة
-
رمضان في الكرك.. أجواء روحانية وعادات تعكس عمق التراث
-
إفطار خيري لـ 150 يتيما في مادبا
-
البحوث الزراعية يناقش مشاريع ابتكارية متخصصة
-
الأردن و18 دولة يدينون القرارات الإسرائيلية
-
الحملة الأردنية و"الخيرية الهاشمية" تنظمان إفطارا جماعيا جنوبي غزة
-
تصريحات مرتقبة لرئيس الوزراء غدا حول قانون الضمان المعدل
-
الاردن يدين الهجوم الإرهابي في جمهورية نيجيريا الاتحادية