الإثنين 2026-02-23 11:30 م

عجلون: مطابخ إنتاجية تجمع بين التراث والريادة النسائية

الإثنين، 23-02-2026 11:00 م

الوكيل الإخباري-   مع حلول شهر رمضان المبارك تنشط المطابخ الإنتاجية في محافظة عجلون لتلبية الطلب المتزايد على الأطعمة التراثية والمأكولات المنزلية في مشهد يجمع بين إحياء الموروث الشعبي وتعزيز مصادر الدخل للأسر خاصة العاملات في هذا القطاع المهم.

وتتميز المطابخ الإنتاجية في عجلون خلال الشهر الفضيل بإعداد أطباق شعبية مثل المكمورة والمسخن والشاكرية، إلى جانب الحلويات الرمضانية كالقطايف والكنافة والمعمول فضلاً عن تجهيز "المونة" البلدية من مخللات ومربيات وأعشاب مجففة ما يعكس ارتباط هذه المشاريع بالهوية الغذائية للمحافظة.

 

وقالت صاحبة "بيت المونة الريفي" كفى الزغول إن شهر رمضان يشكل موسماً للمطابخ الإنتاجية حيث يرتفع الطلب على الأطباق التراثية التي تفضلها العائلات على موائد الإفطار والسحور، مشيرة إلى أن العمل في المطبخ الإنتاجي يسهم في تمكين السيدات اقتصادياً وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات.

 
 


