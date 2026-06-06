عجلون: مطالبات برقابة شاملة ودائمة على الأسواق للحد من التجاوزات

12:16 م

الوكيل الإخباري- طالب مواطنون في محافظة عجلون الجهات المعنية بتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق المحافظة، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وشروط الصحة والسلامة العامة، مؤكدين أهمية استمرار الرقابة على مدار العام وعدم اقتصارها على المواسم والأعياد. اضافة اعلان





وقال المواطن أحمد القضاة إن الرقابة على الأسواق يجب أن تكون مستمرة ومنتظمة طوال العام، وألا تقتصر على فترات الأعياد والمناسبات التي تشهد عادة زيادة في الطلب على السلع والمواد التموينية.



وأضاف أن المواطن يلمس أثراً إيجابياً للجولات الرقابية عندما تكون دائمة وشاملة لجميع المناطق، الأمر الذي يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز الثقة بين المستهلك والتاجر.



من جانبه، أكد عضو مبادرة "البيئة تجمعنا" مصطفى الصمادي أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والمجتمع المحلي للحفاظ على بيئة صحية وآمنة داخل الأسواق، مشيراً إلى أن النظافة العامة وسلامة الأغذية تشكلان جزءاً أساسياً من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



بدوره، أكد محافظ عجلون نايف الهدايات أن المحافظة تتابع بشكل مستمر أوضاع الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال خطة رقابية تهدف إلى حماية المستهلك وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مشيراً إلى أن فرق الرقابة تنفذ جولات ميدانية دورية تشمل مختلف مناطق المحافظة.



وأضاف أن المحافظة تتعامل بجدية مع أي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين، وتتابع التزام التجار بالتعليمات الناظمة للأسواق، مؤكداً أن صحة المواطنين وسلامتهم تمثل أولوية لدى مختلف الجهات الرقابية.



من جهته، قال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة إن البلدية كثفت من حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بشروط النظافة والصحة العامة، مشيراً إلى أن كوادر البلدية تعمل بشكل متواصل للحفاظ على بيئة تسوق آمنة للمواطنين.



وأشار إلى أن البلدية تنسق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ جولات مشتركة تستهدف الأسواق والمحال الغذائية، مبيناً أن البلدية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تؤثر على الصحة العامة أو حقوق المستهلكين.



وأكد مدير الصناعة والتجارة في عجلون ماجد حداد أن المديرية تنفذ برنامجاً رقابياً مستمراً لمتابعة الأسعار والتأكد من الالتزام بالإعلان عنها بشكل واضح، إضافة إلى مراقبة توفر السلع الأساسية في الأسواق.



وأوضح أن فرق الرقابة التابعة للمديرية تنفذ جولات صباحية ومسائية في مختلف مناطق المحافظة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير قانونية لضمان سرعة التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.





