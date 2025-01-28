عجلون.. مطالب بإنجاز مشروع مدرسة عين جنا الأساسية المختلطة

الوكيل الإخباري- طالب عدد من أبناء محافظة عجلون في بلدة عين جنا بالإسراع في استكمال أعمال البناء والتشطيبات في مدرسة عين جنا الأساسية المختلطة التي تعثر تنفيذها منذ أكثر من عامين ونصف.

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وقال رئيس مؤسسة إعمار عجلون المحامي صهيب القضاة إن تأخير إنجاز المدرسة انعكس سلبًا على الطلبة وأولياء الأمور حيث يضطر العديد منهم إلى الالتحاق بمدارس بعيدة ما يضيف أعباء مالية ويؤثر على تحصيلهم الدراسي.



وأضاف أن إنشاء المدرسة سيسهم بتحسين مستوى التعليم في البلدة من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة ومرافق مجهزة تخدم الطلبة والمعلمين على حد سواء، داعيًا الجهات المعنية إلى الإسراع في تنفيذ المشروع.



وأوضح رئيس مجلس التطوير التربوي علي القضاة أن إنشاء المدرسة سيسهم بتحسين البنية التعليمية في البلدة من خلال توفير بيئة دراسية مناسبة تدعم العملية التعليمية وتعزز الأنشطة المختلفة التي تخدم الطلبة، مبينا أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي.



وأكد عضو منتدى الأسرة الثقافي أسامة لؤي القضاة أن المدرسة تعد من المشروعات الضرورية التي ستخفف الضغط عن المدارس الأخرى في البلدة وستوفر للطلبة فرصة للدراسة ضمن بيئة مريحة تتناسب مع احتياجاتهم التعليمية، مشيرًا إلى أن استمرار تأخير التنفيذ يزيد من معاناة الطلبة.



وأوضح رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني أن المجلس خصص مليونا و200 ألف دينار للمشروع منذ أكثر من عامين بهدف تنفيذه وفق الخطة المحددة لتلبية احتياجات الطلبة المتزايدة، مشددًا على أهمية تسريع العمل والتزام المقاول الجديد بالجدول الزمني المحدد.



وقال مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية المهندس عصام أبو أحمده إن الوزارة طرحت عطاءً جديدًا بقيمة 409 آلاف دينار بعد انسحاب المقاول السابق رغم تنفيذه جزءًا كبيرًا من المشروع.



وأشار الى أن الوزارة حصلت على مستند التزام مالي من وزارة المالية بقيمة 500 ألف دينار لتغطية تكاليف العطاء، معربًا عن أمله في إنجاز العمل بأسرع وقت ممكن لتمكين المدرسة من استقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر أيلول المقبل.