عجلون: مطالب بتكثيف برامج التوعية لحماية الشباب من خطر المخدرات

الوكيل الإخباري- طالب عدد من أبناء محافظة عجلون بتكثيف برامج التوعية الموجهة لفئة الشباب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وبهدف إبراز الجهود الوطنية والدولية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.

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وأكد أحد المشاركين في المبادرات الشبابية صهيب الزغول أن التوعية المبكرة وتمكين الشباب معرفيًا وسلوكيًا هما حجر الأساس في التصدي لهذه الظاهرة، داعيًا إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني ومختلف القطاعات التعليمية والدينية والشبابية لوضع حد لتنامي انتشار المخدرات.



وقال الناشط الشبابي سليمان القضاة إن التحديات التي تواجه الشباب اليوم تتطلب استجابة فاعلة من مختلف الجهات، مشيرًا إلى أهمية إشراك الشباب أنفسهم في تصميم وتنفيذ برامج الوقاية وتوفير بيئة داعمة تُشجع على تبني أنماط حياة صحية وآمنة.



وحذر الدكتور يعرب الشويات من خطورة آفة المخدرات وما تخلفه من آثار كارثية على بنية المجتمع وأمنه واستقراره تستدعي تفعيل أدوات الوقاية والتوعية إلى جانب الجهود الأمنية خاصة في البيئات التي تشهد ضعفًا في الحضور الثقافي والأسري، مشددًا على دور الإعلام والمدرسة والجامعات في بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الناشئة.



من جانبه، بين مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة أن المديرية ستتبنى في المراكز الصيفية لهذا العام شعار "يدًا بيد.. من المخدرات نحمي أجيال الغد" وذلك بهدف غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلبة، مشيرًا إلى أن الخطة الصيفية لهذا العام ستتضمن محاضرات نوعية وندوات توعوية تسلط الضوء على الجوانب الدينية والصحية والاجتماعية المتعلقة بظاهرة الإدمان.



وأكد مدير شباب عجلون يحيى المومني أن مديرية الشباب تعمل بشكل متواصل وبالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الرسمية والمبادرات المجتمعية على تنفيذ ورشات عمل ودورات توعوية داخل المراكز الشبابية، مبينا أن هذه الجهود تستهدف تحصين الشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الحياتية التي تعزز مناعتهم الذاتية ضد الانحراف السلوكي.