عجلون: مطالب بتوفير برامج تدريبية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل

الوكيل الإخباري- طالب عدد من أبناء محافظة عجلون، الجهات المعنية بالتدريب والتشغيل، بتوفير برامج تدريبية للشباب والشابات، بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

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وأشاروا إلى أهمية التركيز على المهن التي تسهم بفتح آفاق للمتدربين مع القطاع الخاص، ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل توفر لهم دخلًا وتعينهم على مستلزمات المعيشة .



وطالبت الشابة براء الصمادي، معاهد التدريب المهني والتشغيل الوطني، بضرورة تكثيف برامج التدريب الميداني خارج أماكن عقد الدورات؛ من أجل الاستفادة أكثر من هذه البرامج وتطبيقها على ارض الواقع.



ودعا أحد الخريجين أسامة لؤي إلى فتح فروع لمعهد التدريب المهني، وخاصة في المناطق البعيدة والنائية، بالتشاركية مع المؤسسات الخاصة لتحفيز المزيد من الشباب والفتيات للتسجيل بالدورات والمهن التي يعلن عنها المعهد، ومن ثم توفير الوقت والجهد عليهم .



وأوضح مدير معهد التدريب المهني في عجلون المهندس معتصم القضاة، أن مدير مؤسسة التدريب المهني أعلن في وقت سابق، عن استعداد المؤسسة، فتح مكاتب ومقرات ميدانية للمعهد، لإفادة أكبر عدد ممكن من الخريجين والمتعطلين وخاصة أن مقر المعهد الحالي بعيد عن مركز المحافظة؛ مما يزيد من معاناة المتدربين للوصول إليه.



وقال إن المعهد يقدم التدريب والتأهيل للتخصصات التي تحتاجها سوق العمل والامتيازات المادية والعينية وتوفير بيئة تدريبية ملائمة، مشيرا إلى أن مشاغل المعهد تشهد باستمرار، تطورا وتحديثا مستمرا.



وأشار إلى الإقبال الكبير الذي يشهده المعهد للتسجيل في الدورات والمهن المتاحة في المعهد، مبينا وجود 25 تخصصا للإناث والذكور في المعهد وهي: ميكانيك المركبات والحدادة واللحامات ونجار أثاث والحلاقة الرجالية والخياطة والحلويات والمعجنات والتكييف والتبريد وحاضنة أطفال وكهرباء مركبات والكهرباء العامة والفندقة والتجميل والحرف التقليدية ومدخل بيانات والألمنيوم وهايبرد سيارات وتمديدات صحية وطاقة شمسية.