الخميس 2025-06-26 02:53 م
 

عجلون: معسكرات الحسين تسهم في تعزيز الانتماء وتمكين الشباب

عجلون
عجلون
 
الخميس، 26-06-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري-   استكملت مديرية شباب محافظة عجلون استعداداتها لاستقبال المشاركين بمعسكرات الحسين للعمل والبناء لهذا العام التي تقيمها وزارة الشباب.

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وقال مدير الشباب يحيى المومني في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن المعسكرات التي سيشارك فيها 800 شاب وشابة، تهدف إلى تعزيز قيم العمل والانتماء وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد جيل واعٍ ومنتم لوطنه من خلال أنشطة متنوعة تشمل الورش التدريبية والندوات الفكرية والأنشطة الرياضية والكشفية والعمل التطوعي، إضافة إلى لقاءات مفتوحة مع شخصيات وطنية مؤثرة.


وبين أن المعسكرات تتيح للمشاركين الفرصة للتعبير عن الذات والانخراط في العمل الجماعي وتعلم مهارات جديدة في بيئة آمنة ومحفزة، مشيرا إلى أن المعسكرات تنوعت بين المبيت والنهاري.

 
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