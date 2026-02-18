عجلون: مقام عكرمة بن أبي جهل شاهد على التاريخ الإسلامي

11:26 ص

الوكيل الإخباري- يشكل مقام الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل في محافظة عجلون أحد المعالم الدينية والتاريخية البارزة لما يحمله من رمزية إسلامية وقيمة تراثية، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي المطل الذي يجذب الزوار والباحثين.





وقال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات إن المقام يمثل جزءًا من الهوية الثقافية والدينية للمحافظة، ويعكس عمقها التاريخي المرتبط بسير الصحابة والفتوحات الإسلامية، مؤكدًا أهمية إدراجه ضمن المسارات الثقافية والسياحية في المحافظة.



وأضاف أن المديرية تولي المواقع التراثية والدينية اهتمامًا خاصًا من خلال دعم الأنشطة الثقافية والتعريف بها في البرامج والفعاليات، والعمل مع الجهات المعنية لتعزيز الوعي المجتمعي بقيمتها التاريخية والحضارية وضرورة الحفاظ عليها.



من جانبه، أكد مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة أن المقام يعد من المواقع الوقفية المهمة التي تحظى باهتمام الوزارة، حيث يجري متابعته ضمن خطط الحفاظ على المقامات والمزارات الإسلامية وصيانتها بما يليق بمكانتها الدينية.



وأشار إلى أن المديرية تعمل على تسهيل وصول الزوار إلى هذه المواقع وتنظيمها، والتنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لتعزيز حضورها ضمن السياحة الدينية، بما يسهم في خدمة أبناء المنطقة والزائرين.



من جهتها، قالت مديرة آثار عجلون بالوكالة نوال شواشرة إن الموقع يحمل قيمة أثرية ومكانية مهمة نظرًا لارتباطه بالمشهد التاريخي والديني في المنطقة، ما يستدعي استمرار الدراسات التوثيقية الميدانية المتعلقة به وبمحيطه. وأضافت أن دائرة الآثار تحرص على توثيق المواقع التاريخية والدينية في المحافظة والتعاون مع المؤسسات الرسمية للحفاظ عليها، مشددة على أهمية حماية الموروث الثقافي باعتباره جزءًا من الذاكرة الوطنية والإنسانية.



من جانبه، قال الباحث في التراث محمود شريدة إن مقام الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل يقع شمال غرب بلدة الوهادنة وعلى مساحة تبلغ نحو 4300 متر مربع، ما يمنحه أهمية تاريخية ودينية في سجل المواقع الإسلامية بالمنطقة.



وأضاف أن بعض الروايات الشفوية المتناقلة بين أبناء المنطقة تشير إلى وجود شجرة بطم معمّرة قرب المقام، كان قطر ساقها يتجاوز مترين، إلا أنها أصيبت بالجفاف قبل أكثر من أربعة عقود وانتهت حطبًا بعد أن بقيت زمنًا طويلًا شاهدًا على أحداث وتاريخ المكان.



وبين شريدة أن الربوة التي يقع عليها المقام تشرف على قسم من الغور الشمالي، وتتيح رؤية جزء واسع من جبال فلسطين، ما يضفي على الموقع بعدًا جغرافيًا وجماليًا، فضلًا عن إمكانية الوصول إليه عبر طريقين: الأول من بلدة الوهادنة، والثاني من مثلث دير الصمادية الجنوبي.

