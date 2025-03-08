عجلون: ناشطات وقياديات يؤكدن أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها

الوكيل الإخباري- استذكرت ناشطات في مجال العمل التطوعي والاجتماعي بمحافظة عجلون، المسيرة الحافلة بالعطاء والإنجاز التي حققتها المرأة الأردنية على مدار سنوات، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدات أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في مختلف المجالات.

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وطالبن بتعزيز دور المرأة وتوفير كل السبل التي تمكّنها من أداء رسالتها العظيمة في بناء الأوطان وتحقيق الازدهار، مشيدات بدور المرأة الفلسطينية وصمودها في وجه التحديات، ونضالها المستمر دفاعًا عن الكرامة والحرية يمثل نموذجًا عالميًا يُحتذى به.