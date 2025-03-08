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عجلون: ناشطات وقياديات يؤكدن أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها

عجلون
عجلون
 
السبت، 08-03-2025 05:43 م

الوكيل الإخباري-    استذكرت ناشطات في مجال العمل التطوعي والاجتماعي بمحافظة عجلون، المسيرة الحافلة بالعطاء والإنجاز التي حققتها المرأة الأردنية على مدار سنوات، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدات أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في مختلف المجالات.

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وطالبن بتعزيز دور المرأة وتوفير كل السبل التي تمكّنها من أداء رسالتها العظيمة في بناء الأوطان وتحقيق الازدهار، مشيدات بدور المرأة الفلسطينية وصمودها في وجه التحديات، ونضالها المستمر دفاعًا عن الكرامة والحرية يمثل نموذجًا عالميًا يُحتذى به.


وأشارت النائب الأسبق سلمى الربضي إلى أن الاحتفاء بيوم المرأة العالمي يجب أن يكون أكثر من مجرد تكريم بل خطوة حقيقية نحو واقع تسوده المساواة نحو مستقبل أكثر إنصافًا، فالمرأة ليست عنصرًا مساعدًا ودعمها وتمكينها ليس رفاهية بل ضرورة حتمية لبناء مجتمع قوي ومتوازن.

 
 
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