عجلون: ناشطات وقياديات يؤكدن أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها

وطالبن بتعزيز دور المرأة وتوفير كل السبل التي تمكّنها من أداء رسالتها العظيمة في بناء الأوطان وتحقيق الازدهار، مشيدات بدور المرأة الفلسطينية وصمودها في وجه التحديات، ونضالها المستمر دفاعًا عن الكرامة والحرية يمثل نموذجًا عالميًا يُحتذى به.
وأشارت النائب الأسبق سلمى الربضي إلى أن الاحتفاء بيوم المرأة العالمي يجب أن يكون أكثر من مجرد تكريم بل خطوة حقيقية نحو واقع تسوده المساواة نحو مستقبل أكثر إنصافًا، فالمرأة ليست عنصرًا مساعدًا ودعمها وتمكينها ليس رفاهية بل ضرورة حتمية لبناء مجتمع قوي ومتوازن.
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