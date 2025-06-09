عجلون ومواقعها السياحية وجهة مفضلة في عيد الأضحى

وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن المجلس يدعم جميع الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي في المحافظة من خلال تحسين البنية التحتية وتشجيع الاستثمار السياحي، وتوفير بيئة خدمية ملائمة للزوار.
وأشار إلى أن عجلون تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز السياحة البيئية والريفية ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
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