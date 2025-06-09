عجلون ومواقعها السياحية وجهة مفضلة في عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حركة سياحية نشطة مع توافد الزوار من مختلف المحافظات للاستمتاع بطبيعتها الخلابة ومواقعها الأثرية وفعالياتها الثقافية التي تنظمها الجهات المحلية والمجتمع المدني.

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وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن المجلس يدعم جميع الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي في المحافظة من خلال تحسين البنية التحتية وتشجيع الاستثمار السياحي، وتوفير بيئة خدمية ملائمة للزوار.