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عداؤو الأمن العام يسيطرون على المراكز الأولى في ماراثون مصر الدولي

مديرية الأمن العام
الأمن العام
السبت، 11-01-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري-   سيطر نشامى فريق الأمن العام للماراثونات، على المراكز الأولى بماراثون مصر الدولي في نسخته الـ32 الذي اختتمت منافساته اليوم السبت في مدينة الأقصر.

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وشارك الأمن العام بفريق مكون من 4 عدائين و عدائتين في الماراثون الذي يعد أقدم ماراثون في أفريقيا والشرق الأوسط، ويقام وسط المعابد والتماثيل الفرعونية ويمتاز بطبيعته الصحراوية .


وحصد العداء أحمد محيسن المركز الأول في سباق 22 كيلومترا بزمن قدره ساعة و 15دقيقة.


وتوج العداء سعد سلامة بالمركز الأول في سباق 12كيلومترا بزمن قدره 39دقيقة، فيما ظفر زميله العداء أحمد سمور بالمركز الأول ضمن سباق 5 كيلومترات بزمن قدره 17 دقيقة.


وتوجت العداءة إسراء الجبارات بالمركز الأول في سباق 5 كيلومترات بزمن قدره 22 دقيقة و30 ثانية، وحققت العداءة ناهدة البوات المركز الثاني بسباق 12 كيلومترا بزمن قدره 50 دقيقة.


وحقق العداء محمد فايز المركز الثالث في سباق 42 كيلومترا بزمن قدره ساعتان و30 دقيقة.

 
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