عداؤو الأمن العام يسيطرون على المراكز الأولى في ماراثون مصر الدولي

وشارك الأمن العام بفريق مكون من 4 عدائين و عدائتين في الماراثون الذي يعد أقدم ماراثون في أفريقيا والشرق الأوسط، ويقام وسط المعابد والتماثيل الفرعونية ويمتاز بطبيعته الصحراوية .
وحصد العداء أحمد محيسن المركز الأول في سباق 22 كيلومترا بزمن قدره ساعة و 15دقيقة.
وتوج العداء سعد سلامة بالمركز الأول في سباق 12كيلومترا بزمن قدره 39دقيقة، فيما ظفر زميله العداء أحمد سمور بالمركز الأول ضمن سباق 5 كيلومترات بزمن قدره 17 دقيقة.
وتوجت العداءة إسراء الجبارات بالمركز الأول في سباق 5 كيلومترات بزمن قدره 22 دقيقة و30 ثانية، وحققت العداءة ناهدة البوات المركز الثاني بسباق 12 كيلومترا بزمن قدره 50 دقيقة.
وحقق العداء محمد فايز المركز الثالث في سباق 42 كيلومترا بزمن قدره ساعتان و30 دقيقة.
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