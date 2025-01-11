عداؤو الأمن العام يسيطرون على المراكز الأولى في ماراثون مصر الدولي

الوكيل الإخباري- سيطر نشامى فريق الأمن العام للماراثونات، على المراكز الأولى بماراثون مصر الدولي في نسخته الـ32 الذي اختتمت منافساته اليوم السبت في مدينة الأقصر.

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وشارك الأمن العام بفريق مكون من 4 عدائين و عدائتين في الماراثون الذي يعد أقدم ماراثون في أفريقيا والشرق الأوسط، ويقام وسط المعابد والتماثيل الفرعونية ويمتاز بطبيعته الصحراوية .



وحصد العداء أحمد محيسن المركز الأول في سباق 22 كيلومترا بزمن قدره ساعة و 15دقيقة.



وتوج العداء سعد سلامة بالمركز الأول في سباق 12كيلومترا بزمن قدره 39دقيقة، فيما ظفر زميله العداء أحمد سمور بالمركز الأول ضمن سباق 5 كيلومترات بزمن قدره 17 دقيقة.



وتوجت العداءة إسراء الجبارات بالمركز الأول في سباق 5 كيلومترات بزمن قدره 22 دقيقة و30 ثانية، وحققت العداءة ناهدة البوات المركز الثاني بسباق 12 كيلومترا بزمن قدره 50 دقيقة.