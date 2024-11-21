عدد المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام في الأردن

ونوّه شحادة إلى أن الأموال العالقة لدى دائرة الجمارك والضريبة والأموال الأميرية تتعدى 300 مليون دينار.
وأكد أن ما يتم التسوية عليه من هذه القضايا سينعكس إيجابا على حركة تدوير الأموال في الاقتصاد.
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