عرض فني بالذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين الأردن واليابان

وتألقت عازفة "الكوتو" اليابانية الشهيرة، نيشى يوكو، بأداء رائع، بالتعاون مع العازف الأردني طارق الجندي، إضافة إلى رولا البرغوثي وعثمان كناني وليث سليمان ورامي الجندي، ومجموعة من الموسيقيين اليابانيين .
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