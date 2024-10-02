عرض فني بالذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين الأردن واليابان

الوكيل الإخباري- أقامت السفارة اليابانية في عمان، في مركز الحسين الثقافي، مساء أمس الثلاثاء، عرضا فنيا بمناسبة حلول الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين الأردن واليابان.

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