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عرض فني بالذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين الأردن واليابان

الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين الأردن واليابان
الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين الأردن واليابان
الأربعاء، 02-10-2024 05:15 م

الوكيل الإخباري-   أقامت السفارة اليابانية في عمان، في مركز الحسين الثقافي، مساء أمس الثلاثاء، عرضا فنيا بمناسبة حلول الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين الأردن واليابان.

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وتألقت عازفة "الكوتو" اليابانية الشهيرة، نيشى يوكو، بأداء رائع، بالتعاون مع العازف الأردني طارق الجندي، إضافة إلى رولا البرغوثي وعثمان كناني وليث سليمان ورامي الجندي، ومجموعة من الموسيقيين اليابانيين . 

 
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