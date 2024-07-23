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عرض قميص أسطورة الأرجنتين في مونديال 1986 في مزاد علني

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الثلاثاء، 23-07-2024 12:54 م

 

الوكيل الاخباري- قررت دار سوثبي للمزادات عرض قميص دييغو أرماندو مارادونا، أسطورة المنتخب الأرجنتيني، والذي خاض به مباراة نصف نهائي مونديال 1986، للبيع في مزاد علني.

وتألق مارادونا في مباراة نصف النهائي وقاد منتخب بلاده إلى الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد والوصول إلى المباراة النهائية، بعد تسجيله هدفي اللقاء، وفي نهاية المواجهة قام النجم الأرجنتيني باستبدال قميصه مع الحارس البلجيكي جان ماري فاف.

وكان مارادونا كتب إهداء للحارس البلجيكي على القميص، وجاء فيه: "للعظيم جان ماري، مع كل حبي"، ليقرر فاف عرض القميص للجمهور في متحفه الخاص الذي افتتحه في يوليو 2023.


وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن قيمة قميص مارداونا قد تصل قيمته إلى أكثر من مليون يورو.
يذكر أن قميص مارادونا في مباراة الأرجنتين وإنجلترا الشهيرة، تم عرضه للبيع في مزاد علني في مايو 2022، مقابل 9.3 مليون دولار، ليصبح القميص الأكثر قيمة في تاريخ كرة القدم.

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